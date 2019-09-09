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İSTİKLAL CADDESİ'NDE DEHŞETİN ZANLILARI METRİS CEZAEVİ'NDE

  Haber-Kamera: Yılmaz OKUR/İSTANBUL, () İSTİKLAL Caddesi’nde İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) mezunu 23 yaşındaki Halit Ayar'ı bıçaklayarak öldürdükleri iddiasıyla tutuklanan Emra Yaşar ve Erhan Kurdal cezaevine sokuldu. İstanbul...

GENEL 09.09.2019, 17:20

 

Haber-Kamera: Yılmaz OKUR/İSTANBUL, ()

İSTİKLAL Caddesi’nde İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) mezunu 23 yaşındaki Halit Ayar'ı bıçaklayarak öldürdükleri iddiasıyla tutuklanan Emra Yaşar ve Erhan Kurdal cezaevine sokuldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan iki şüpheli, bugün öğle saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Savcılıkça dosya üzerinden işlemleri yapılan şüpheliler, "Yağmaya teşebbüs" ve "Kasten öldürme" suçlarından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. İstanbul nöbetçi 1’inci Sulh Ceza Hakimliği'nce sorgulanan Emra Yaşar ve Erhan Kurdal, "Kasten öldürme" ve "Birden fazla kişi tarafından gece vakti silahlı yağma" suçlarından tutuklandı. Tutuklanan şüpheliler Metris Cezaevi'ne sokuldu. 

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