İstiklal Caddesi'nde bayram yoğunluğu
RAMAZAN Bayramı'nın 2'nci günü Beyoğlu İstiklal Caddesi en kalabalık günlerinden birini yaşadı. Cadde üzerinde adeta insan seli oluşurken, gezmeye gelenler zaman zaman yürümekte zorlandı.
05 Haziran 2019 Çarşamba 23:13
RAMAZAN Bayramı'nın 2'nci günü Beyoğlu İstiklal Caddesi en kalabalık günlerinden birini yaşadı. Cadde üzerinde adeta insan seli oluşurken, gezmeye gelenler zaman zaman yürümekte zorlandı.
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