İstifa eden Ak Partili Başkan Yardımcısı'nın yerine atama

Mehmed Hakkı ÖZBAYIR/MANİSA, () - MANİSA'nın Soma İlçesi'nde partililere hitap ederken "Eğer yüzde 50'yi geçemezsek ve bu referandum oylamasında başarısız olursak iç savaşa hazır olun" sözleriyle tepki toplayan, sonrasında ise istifa eden AK Parti Manisa İl Başkan Yardımcısı Ozan Erdem'in yerine, Semih Şemsettin Şahin getirildi.

Geçen hafta Soma'daki bir toplantıda partililerine hitaben "Eğer yüzde 50'yi geçemezsek ve bu referandum oylamasında başarısız olursak iç savaşa hazır olun" diyen AK Parti Manisa İl Başkan Yardımcısı Ozan Erdem tepki topladı. Bunun üzerine Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı tarafından istifası istenen siyaset bilimci Ozan Erdem, talebi yerine getirerek bir süre sonra istifa kararını duyurdu. Erdem'in yerine, eğitimci Semih Şemsettin Şahin atandı. Yedek üyelerden Malik Biber ise oluşan boşluk nedeniyle asil üyeliğe getirildi. Şahin, yönetimde başkan danışmanı olarak görev yapıyordu.

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