İşten çıkartıldığı belediyeye başkan oldu 

Fatih YILMAZ/ALMUS (TOKAT), ()- TOKAT'ın Almus ilçesine bağlı Akarçay Görümlü belde belediyesinde işten çıkartılan ve mahkemeyle işine yeniden iade edilen Ali Güneş (40) daha sonra işinden istifa ederek aday olduğu 31 Mart yerel seçimlerinde belediye başkanı oldu. Güneş, "İşçi olarak kapıların kapanarak çıktığım Görümlü Belediyesi'ne belediye başkanı olarak dönmek için aht ettim" dedi.

İlçeye 24 kilometre uzaklıktaki Akarçay Görümlü Beldesi'nde yaşayan Ali Güneş, 2005 yılında belediyeye işçi olarak girdi. 11 yıl belediyede çalışan Güneş, 2014 yılında yapılan yerel seçimlerde Demokratik Sol Parti'den (DSP) belediye başkan adayı oldu. Seçimi 6 oy farkla kaybeden Güneş belediye özel kalem birimindeki işine döndü. Dönemin Belediye Başkanı Erdoğan Çoban, Ali Güneş'e işçi kadrosunda olmasını gerekçe göstererek temizlik işlerinde çalışması için ihtar gönderdi. Güneş, gelen yazıyı kabul etmeyerek özel kalemdeki görevine devam etti. Bunun üzerine Güneş'in belediyedeki işine son verildi. Güneş, işine iade edilmek için belediyeyi mahkemeye verdi. Güneş'in talebi yerel mahkeme tarafından reddedildi. Daha sonra Yargıtay mahkemenin kararını bozarak 2 yıl sonra Güneş'i görevine iade etti. Göreve iade edildikten sonra Belediye Başkanı Erdoğan Çoban yeniden temizlik işinde çalışması için Güneş'e ihtar yazısı gönderdi. Güneş daha sonra belediyedeki işinden istifa etti. Yaşananların ardından 3 yıl boyunca 2019 yılında yapılan seçimler için çalışmalara başlayan Güneş, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) belediye başkan adayı oldu. DSP, CHP, AK Parti ve Saadet Partisi'nin adaylarının yarıştığı beldede 31 Mart Yerel seçimlerinde kullanılan oyların yüzde 65'ini alan Ali Güneş belediye başkanı seçildi.

'BELEDİYE BAŞKANI OLARAK DÖNMEK İÇİN AHT ETTİM'

İşe girdiği tarihten sonra belediye başkanı olana kadar yaşadıklarını anlatan Akarçay Görümlü Belediye Başkanı Ali Güneş, "Yıllardır ben bu topraklarda kaldım. Gözümü açtığımda bu topraklarda buralardaydım. Elimden geldiği kadar bilgim dahilinde insanlara yardımcı olmaya çalıştım. Dolayısıyla mutluluk verici bir olay. Çünkü bulunduğun yerde işçi olarak, insanlara dolaylı yoldan yardımcı olmaya çalışmışsın. Bunu da tescillemek istedim. Belediye başkanı oldum. Tabi ki mutluyum. Çalıştığım bir yerde belediye başkanı olmak, insanlara hizmet konusunda daha yakın olacağım için mutluyum. 2016 yılında iş akdim tamamen feshedildikten sonra belediyeyi terk etmiştim. İşçi olarak kapıların kapanarak çıktığım Görümlü Belediyesi'ne belediye başkanı olarak dönmek için aht ettim. 3 yıllık zaman zarfı içerisinde çok çalıştık ve seçimi kazandık. Şuan Görümlü Belediye Başkanı olarak burada bulunmaktayım. İnsanların hepsi istiyordu. Çünkü geçmişte iş akdimin feshedilmesi vatandaşlarımızı fazlasıyla üzmüştü. Belediye başkanlığını benim kazanmam yönünde insanlar da çaba gösterdi. İnsanlara daha fazla hizmet edebilmek için belediye başkanı oldum" dedi.

'ELİMİZDEN GELEN BÜTÜN GAYRETİ GÖSTERDİK'

Belediye meclis üyesi Ahmet Arslan ise haksızlık nedeniyle Görümlü halkının Ali Güneş'i desteklediğini belirterek, "Ali başkanımız 2014 yılında çalıştığı belediyeden işten atıldı. İşten atıldıktan sonra kendisi zaten belediye başkan adayıydı. 6 oyla kaybetmişti. Bir sonraki seçimler için mücadelesini verdi. Halkla iç içe oldu. Yeniden aday oldu biz de Ali başkanı sonuna kadar destekledik. Halk olarak arkasında durduk. Haksızlığa uğradığını biliyorduk. Belediye başkanı olması ve bu makamda oturması için halk olarak elimizden gelen bütün gayreti gösterdik" diye konuştu.



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