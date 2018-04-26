İşten çıkarılan Uğur Soğutma işçilerinden eylem

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde faaliyet gösteren Uğur Soğutma'da işine son verilen 74 işçi, üye oldukları Türk Metal İş Sendikası'nın desteğiyle eylem yaptı. Eyleme işçilerin çocuk ve eşleri de katıldı.Kayyum yönetimindeki Uğur Soğutma'da Türk Metal Sendikası üyesi 74 kişi, 'performans düşüklüğü' gerekçe gösterilerek işten çıkarıldı. İşini kaybeden üyelerine sahip çıkan Türk Metal Sendikası, işe iade davası açmak için hazırlıklarını sürdürürken, protesto gösterileri düzenlendi. Sendika yönetimi, Nazilli Belediye Meydanı'nda kavurma ve pilav da dağıttı. Açıklama yapan Türk Metal Sendikası Nazilli Bölge Sorumlusu Mesut Dinç, fabrikaya kayyum atanmasından sonra 2 ay içerisinde 74 üyelerinin işten çıkarıldığını belirterek, şunları söyledi:"Uğur Soğutma fabrikasının 2 bin 29 çalışanı var. Bizim de sendikamıza üye 1000 üyemiz var. Kayyum heyeti, performans düşüklüğünü gerekçe göstererek 2 ay içerisinde 74 üyemiz olan işçi arkadaşlarımızın sözleşmelerini fesh etmiştir. Sendika olarak, Uğur Soğutma önünde direnişimiz başlamıştır. İşten çıkartılan arkadaşlarımızın yerlerine yeni işçi alımları yapılıyor, bu tamamen yanlıştır. Kanunlar gereğince eğer tekrar işçi alınacaksa, işten uzaklaştırılan işçi arkadaşlarımızı almak zorundasın. Direne direne kazanacağız. Bu işin peşini kesinlikle bırakmayacağız. İşçi arkadaşlarımızın fabrika içerisinde e-devlet şifreleri alınmıştır. Bu da kanunlar çerçevesinde yasal değildir ve suçtur. Alınan bu e-devlet şifreleri ile arkadaşlarımız sendikamızdan istifa ettirilmişlerdir. Bu önemli konu ile ilgili olarak da Savcılığa suç durusunda bulunarak, davalarımızı açacağız. Biz Türkiye'nin dört yanındaki büyük kuruluş ve fabrikalarda sıkıntılar yaşamıyoruz. Ama Nazilli'de Uğur Soğutmada kayyum nedeni ile sıkıntılar yaşıyoruz. Uğur'daki Kayyum heyeti bu sendikalaşmadan neden rahatsız oldu? Ben buradan bu soruyu soruyorum."

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