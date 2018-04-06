İşten çıkarılan taşeron işçiler eylem yaptı

KAYSERİ’de, Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi'ndeki işlerine son verilen taşeron işçiler, oturma eylemi yaparak, tepki gösterdi.​​Kayseri’de Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesinde taşeron olarak çalışan yaklaşık 150 kişi, geçen 1 Nisan'da işten çıkarıldı. İşlerine geri dönmek isteyen işçiler, Erciyes Üniversitesi Gevher Nesibe Hastanesi'nin önünde oturma eylemi yaptı. 'Herkese koşulsuz şartsız kadro, sözleri tutulmalıdır. İşimiz geri dönmek ve kadrolu çalışmak istiyoruz. İşine son verilen taşeron işçiler.' yazılı pankart açan işçiler adına basın açıklamasını Deniz Erişir yaptı. Hiçbir gerekçe gösterilmeden işlerine son verildiğini belirten Erişir, şunları söyledi:“Kayseri’deki Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Tıp Fakültesi bünyesinde taşeron olarak çalışan yaklaşık 150 işçi güvenlik soruşturmasından, sözlü mülakattan sınavlarımızdan geçtik. Kadroya alındık diye sevineceğimiz gün bize 1 Nisan şakası yapıldı. Arşiv soruşturması adı altından işimizden çıkarıldık. Ve bu arşiv soruşturmasının ne olduğu da bize söylenmiyor. Yani suçumuzu da bilmiyoruz. Suç varsa da bunu ispatla mükellefler ama bu da yok. Kapının önüne resmen atıldık. Buradan rektörümüze ve bütün yetkililere de sesleniyoruz; fakülte bünyesinde çoğu arkadaşımız 10 yılın üzerinde hizmet vermekteydi, sonumuz böyle mi olacaktı? İnsan kaynakları ile görüşün diye bize haber geldi, insan kaynaklarına geldiğimizde arşiv soruşturması deyip, elimize bir kağıt verip, bizi kapının dışına attılar. Yasal haklarımızı biliyoruz, bu haklarımızı alabilmek için sonuna kadar zorlayacağız, elimizden gelen her şeyi yapacağız. Yetkililere sesleniyoruz, ‘Herkese koşulsuz, şartsız kadro’ söz nerede kaldı? Sözler tutulmadı. İşimize son verilen biz işçilere haksızlık yapıldığını düşünüyoruz. Arşiv soruşturması adı altında işte çıkarıldığımız söyleniyor. Suç yok, ama işten çıkarılma var maalesef. ‘Taşeronu kaldırıp, iş güvenliği getireceğiz’ diyen hükümet yetkililerine bir kez daha sesleniyoruz; yıllardır hizmet verdiğimiz kurumun sadece önümüze bir kağıt koyarak, kapı dışarı etmesini sindiremiyoruz. İtiraz haklarımızı kullandık, işimize sahip çıktığımız kadar, gerçekten bize sahip çıkılmadı.”GÖZYAŞLARI İÇİNDE YAŞADIKLARINI ANLATTIKonuşurken gözyaşlarını tutamayan Erişir, “Hiçbir gerekçe olmadan kapı önüne konmamız, bizi suça da teşvik eder. Şimdi 10 yıldır, 20 yıldır burada çalışan arkadaşlar buraya ömrünü vermiş, yaşı 35-40’ı bulmuş insanlar, herhangi bir fabrikanın, herhangi bir yerin önüne gittiğimizde işten çıkarılma sebebini öğrenemedikleri takdirde, onlar da bizi işe almayacaklar. Yani ben küçük kızıma ekmek yediremeyeceğim. 3- 5 gün sonra bakacağım, ben ne yaparım?" dedi.Açıklamanın ardından işten çıkarılan işçiler, hastane önündeki eylemlerini sonlandırdı.

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