Flaş HaberErdoğan'ın başkanlığında güvenlik zirvesi
Son Dakika
SARIKAMIŞ Harekatı'nın 105'inci yılında kahraman ecdad anısına, 200 kamyon kardan şehit heykelleri yapıldı
Başı taşla ezilip, bıçaklanan Pınar cinayeti zanlılarına, DNA testi sonrası tahliye (Baba ile röportaj-olay yeri arşivi)
İşten çıkarılan maden işçilerinin eylemi sürüyor
YOZGAT'ın Sorgun ilçesinde, özel maden ocağının yer altındaki faaliyetini durdurması nedeniyle işten çıkarılan 135 işçi, maden işletmesi önünde tepkilerini sürdürmeye devam ediyor. Sorgun'da yaklaşık 50 yıldır faaliyet gösteren...
GENEL 04.01.2020, 15:52
YOZGAT'ın Sorgun ilçesinde, özel maden ocağının yer altındaki faaliyetini durdurması nedeniyle işten çıkarılan 135 işçi, maden işletmesi önünde tepkilerini sürdürmeye devam ediyor.
Sorgun'da yaklaşık 50 yıldır faaliyet gösteren maden ocağı firması, yaklaşık 5 ay önce yer altı işletmesini kapattı. İş makineleriyle faaliyetlerini sürdürecek firma, 135 işçiyi işten çıkardı. Yılbaşından hemen önce durumu öğrenen işçilerin, maden işletmesi önündeki tepkisi sürüyor. İşletme önünde toplanarak ateş yakan işçileri, Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, ziyaret etti. Ekinci, işçilerin mağdur olduğunu belirterek, şöyle konuştu:
"Bu işçi kardeşlerimizin işten çıkarılmaları bir tepki uyandırdı. Şu ana kadar yaptığımız görüşmelerde, sözlü olarak bu işçilerin mağdur edilmeyeceği, bir yerlere yerleştirileceği ve hiç kimsenin işsiz kalmayacağı söylendi. Buradaki işçi kardeşlerimiz ve bizler biraz tedirginiz. Çünkü bu sözün yazıya dökülmesi lazım."
Türkiye Maden İş Sendikası Sorgun Temsilcisi Kerim Bağıran da açıklamasında duruma tepki göstererek, işçilerin mağduriyetinin giderilmesini istedi.
Sorgun'da yaklaşık 50 yıldır faaliyet gösteren maden ocağı firması, yaklaşık 5 ay önce yer altı işletmesini kapattı. İş makineleriyle faaliyetlerini sürdürecek firma, 135 işçiyi işten çıkardı. Yılbaşından hemen önce durumu öğrenen işçilerin, maden işletmesi önündeki tepkisi sürüyor. İşletme önünde toplanarak ateş yakan işçileri, Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, ziyaret etti. Ekinci, işçilerin mağdur olduğunu belirterek, şöyle konuştu:
"Bu işçi kardeşlerimizin işten çıkarılmaları bir tepki uyandırdı. Şu ana kadar yaptığımız görüşmelerde, sözlü olarak bu işçilerin mağdur edilmeyeceği, bir yerlere yerleştirileceği ve hiç kimsenin işsiz kalmayacağı söylendi. Buradaki işçi kardeşlerimiz ve bizler biraz tedirginiz. Çünkü bu sözün yazıya dökülmesi lazım."
Türkiye Maden İş Sendikası Sorgun Temsilcisi Kerim Bağıran da açıklamasında duruma tepki göstererek, işçilerin mağduriyetinin giderilmesini istedi.
10°
kapalı
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 04 Ocak 2020
|İmsak
|06:51
|Güneş
|08:22
|Öğle
|13:14
|İkindi
|15:35
|Akşam
|17:56
|Yatsı
|19:22
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|17
|37
|2. Başakşehir
|17
|33
|3. Trabzonspor
|17
|32
|4. Fenerbahçe
|17
|31
|5. Beşiktaş
|17
|30
|6. Alanyaspor
|17
|29
|7. Galatasaray
|17
|27
|8. Malatyaspor
|17
|24
|9. Gaziantep FK
|17
|24
|10. Göztepe
|17
|23
|11. Denizlispor
|17
|22
|12. Çaykur Rizespor
|17
|20
|13. Gençlerbirliği
|17
|18
|14. Kasımpaşa
|17
|15
|15. Konyaspor
|17
|15
|16. Antalyaspor
|17
|14
|17. Ankaragücü
|17
|12
|18. Kayserispor
|17
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|17
|36
|2. Erzurum BB
|17
|30
|3. Keçiörengücü
|17
|28
|4. Menemen Belediyespor
|17
|28
|5. Akhisar Bld.Spor
|17
|27
|6. Bursaspor
|17
|27
|7. Ümraniye
|17
|25
|8. Adana Demirspor
|17
|24
|9. Balıkesirspor
|17
|24
|10. Altay
|17
|24
|11. Fatih Karagümrük
|17
|23
|12. Giresunspor
|17
|21
|13. İstanbulspor
|17
|19
|14. Altınordu
|17
|18
|15. Osmanlıspor
|17
|13
|16. Boluspor
|17
|13
|17. Adanaspor
|17
|12
|18. Eskişehirspor
|17
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|20
|58
|2. Leicester City
|21
|45
|3. Man City
|21
|44
|4. Chelsea
|21
|36
|5. M. United
|21
|31
|6. Tottenham
|21
|30
|7. Wolverhampton
|21
|30
|8. Sheffield United
|21
|29
|9. Crystal Palace
|21
|28
|10. Arsenal
|21
|27
|11. Everton
|21
|25
|12. Southampton
|21
|25
|13. Newcastle
|21
|25
|14. Brighton
|21
|24
|15. Burnley
|21
|24
|16. West Ham
|20
|22
|17. Aston Villa
|21
|21
|18. Bournemouth
|21
|20
|19. Watford
|21
|19
|20. Norwich City
|21
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|18
|39
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Sevilla
|19
|35
|4. Atletico Madrid
|18
|32
|5. Real Sociedad
|18
|31
|6. Getafe
|18
|30
|7. Athletic Bilbao
|19
|29
|8. Valencia
|18
|28
|9. Levante
|18
|26
|10. Villarreal
|18
|25
|11. Granada
|18
|24
|12. Osasuna
|18
|23
|13. Real Betis
|18
|23
|14. Real Valladolid
|19
|21
|15. Deportivo Alaves
|18
|19
|16. Eibar
|18
|19
|17. Mallorca
|18
|15
|18. Celta de Vigo
|18
|14
|19. Leganés
|19
|14
|20. Espanyol
|18
|10