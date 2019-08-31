İşten çıkarılan işçilerin İBB binası önündeki eylemi devam ediyor

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) işten çıkarılan işçilerin eylemi devam ediyor. İşçiler, işlerine iade edilene kadar eylemlerini sürdüreceklerini belirtti.İBB şirketlerinde çalışırken SMS bilgisiyle işten çıkarılan işçilerin İBB önündeki bekleyişleri devam ediyor. Sloganlar atan işçiler, işlerine iade edilene kadar eylemlerine devam edeceklerini söyledi. Üsküdar Metrosu'nda güvenlik görevlisi olarak çalışırken işten çıkarılan İbrahim Menteş, “Biz aldığımız parayı hak eden insanız. Biz İstanbulluların hizmetçiyiz. Hizmet için girdik bu işe. En güzel şekilde de yaptık. Biz hakkımızı geri istiyoruz. Bu hakkı alıncaya kadar devam edeceğiz. Gerekirse açlıktan öleceğiz ama buradan ayrılmayacağız" diye konuştu. İSTGÜVEN A.Ş'de çalışırken işten çıkarılan işçilerden Ebubekir Genç ise, “Sayın İmamoğlu'nu, bakan ve milletvekillerimizi buraya davet ediyorum. Sadece bir parti değil. Tüm partilerimizi davet ediyoruz. Bizim bir ülkemiz var. Ben bu belediyenin mensubuyum. Ekmeğimi yine bu belediyeden bekliyorum. Sayın İmamoğlu'ndan bekliyorum. Bu insanların benim gibi çalışan gariban olduklarını biliyorum. Benim anne, babam yok. Tek başıma çalışıyorum" şeklinde konuştu. Bankamatik memuru olarak adlandırılmaktan şikayetçi olan diğer çalışanlar ise işe geri dönene kadar eylemlerine devam edeceklerini ifade etti.(FOTOGRAF)