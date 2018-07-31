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İşten çıkarılan işçilerden belediye önünde oturma eylemi

Burhan CEYHAN/AYDIN, () - AYDIN Büyükşehir Belediyesi'nin şirketi İmar A.Ş.'deki halk otobüslerinde şoförlük yapan 1'i kadın 9 işçi, işten çıkarılınca eyleme başlattı. Eylemin 23'üncü gününde işçiler, bağlı bulundukları sendika...

İşten çıkarılan işçilerden belediye önünde oturma eylemi

Burhan CEYHAN/AYDIN, () - AYDIN Büyükşehir Belediyesi'nin şirketi İmar A.Ş.'deki halk otobüslerinde şoförlük yapan 1'i kadın 9 işçi, işten çıkarılınca eyleme başlattı. Eylemin 23'üncü gününde işçiler, bağlı bulundukları sendika temsilcileriyle Büyükşehir Belediyesi önünde oturma eylemi yaptı.
Belediye İş Sendikası yerine Sosyal-İş Sendikası'na üye oldukları gerekçesiyle işten çıkarıldıklarını iddia eden ve 23 gündür Kent Meydanı'nda oturma eylemi yapan 9 işçi, bugün bağlı bulundukları Sosyal- İş Sendikası temsilcileriyle protestolarını Aydın Büyükşehir Belediyesi önüne taşıdı. Sosyal-İş Sendikası Genel Sekreteri Celal Uyar, topluluk adına yaptığı basın açıklamasında, şunları söyledi:
"Burada 1 aydan beri bir cinayet işlenmektedir. 9 işçi işten atıldı, işsizliğe mahkum edildi. Önümüzdeki bayram bu işçilerin çocukları, bayram yapamayacak. Bu işçilerin çocukları okul defterini alamayacak. Neden bu sosyal cinayete kurban gittiler? Yalnızca sosyal haklarını kullandıkları için. Topuklu Efe Özlem Çerçioğlu'na biat etmedikleri için. Bu sarayda oturanlara diz çökmedikleri için işten çıkarıldılar. Çakma Efe'ler bu sarayda oturuyorlar ama gerçek Efe'ler ise buradalar. Burada direniyorlar ve direnmeye de devam edecekler. Bundan asla kimsenin kuşkusu olmasın. Kurban Bayramı'na kadar görüşmeler yapılsın. İşten çıkarılanlar, işe geri alınsın. Eylemimiz işçiler işe alınana kadar sürecek."
İşten çıkarılan işçilerin eylemine aileleri de destek verdi. Polis ise Büyükşehir Belediyesi önünde ve çevresinde gerginlik olmaması için güvenlik önlemi aldı. Yürüyerek, Aydın Büyükşehir Belediyesi önüne gelen işçiler, yapılan basın açıklamasından sonra bir süre belediye önündeki merdivenlerde oturma eylemi yaptı. Eylemin sonrası işçiler, olaysız dağıldı.

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