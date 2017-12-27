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İşten çıkarılan işçiler organize sanayi bölgesinde yürüdü

İZMİT'te bir çelik fabrikasından sendikalı oldukları için çıkarıldıklarını iddia eden ve Ankara'ya yürümek isteyince dün gözaltına alınıp, serbest bırakılan işçiler, bugün eylemlerine devam etti. İşçiler bu kez organize sanayi...

İşten çıkarılan işçiler organize sanayi bölgesinde yürüdü
İZMİT'te bir çelik fabrikasından sendikalı oldukları için çıkarıldıklarını iddia eden ve Ankara'ya yürümek isteyince dün gözaltına alınıp, serbest bırakılan işçiler, bugün eylemlerine devam etti. İşçiler bu kez organize sanayi bölgesi içinde yürüyerek protestoda bulundu.
İzmit Alikahya Mahallesi'nde bulunan Asım Kibar Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikanın işten çıkardığı yaklaşık 90 işçi, dün sendikal yetki belgesi almak için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na gitmek üzere Ankara'ya yürümek istedi. İşçilerin eylemine polis müdahale etti. Aralarında Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu ve sendika yöneticilerinin de bulunduğu 33 kişi gözaltına alındı. İşçiler, emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.
BAKANLIKLA GÖRÜŞÜLDÜ
Bugün yeniden fabrikanın önünde toplanan işçiler, yeniden Ankara'ya yürümek istedi. CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet bugün de işçilere destek verirken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri ile telefonda görüşerek bilgi aldı. Bakanlık yetkililerinin ilgili belgenin cuma gününden önce hazır olmayacağını söylemesi üzerine, işçiler fabrika önünden organize sanayi bölgesinin kapısına kadar yürüyerek protestoda bulundu.
Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu eylemde yaptığı açıklamada, "Bizim yıllardır sendikamızın örgütlenmiş olduğu hiçbir yerinde 43 gündür yetkiler geciktirilmedi. Buranın özel bir önemi mi var? Bakanlık için, Başbakanlık için, Cumhurbaşkanlığı için özel bir şey mi ifade ediyor? Neden 43 gündür buradaki insanların yetkisi gönderilmiyor, sendikanın çoğunluk yazısı gönderilmiyor? İşçilerin haklarının verilmemesi doğrultusunda talimatı kimler verdi, onları biz öğrenmek istiyoruz. 43 gündür bir sendikanın yetkisi gönderilmiyorsa, bu yasa dışıdır. 30 saniyelik bir iş, basacaklar enter tuşuna, alacaklar çıktısını, atacaklar imzayı gönderecekler. Bu kadar basit. Bu kadar basit bir şey 43 gündür engellenebilir mi?" dedi.
İşçiler açıklamanın ardından dağıldı.

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