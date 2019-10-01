İşte yatırım yapılacak en iyi ülkeler: Türkiye’de listede

Ceoworld Dergisi 2019 yılında yatırım yapılabilecek en iyi ülkeleri belirledi. Listenin birinci sırasında Malezya yer alırken, Türkiye ilk 20 ülke arasına girerek 19’uncu oldu.

Ceoworld Dergisi, 2019 yılında yatırım yapılabilecek en iyi ülkeleri açıkladı. Listede yer alan 67 ülke yolsuzluk, kişisel, ticari ve parasal özgürlük, işgücü, yatırımcı koruması, altyapı, vergiler, yaşam kalitesi, bürokrasi ve teknoloji gibi 11 farklı kategorilerinde değerlendirildi. Buna göre Malezya, yatırımcılar ve iş adamları için en cazip destinasyon olarak belirlendi.

Yatırım yapılabilecek en iyi ülkeler listesinin ikinci sırasında Polonya bulunurken, üçüncü Filipinler, dördüncü Endonezya ve beşinci ise Avustralya oldu.

Listede Türkiye’de yer aldı. 32’nci sıradaki Japonya, 25’inci sıradaki Almanya ve 24’üncü sıradaki Çin gibi ülkeleri geride bırakan Türkiye, yatırım yapılabilecekler listesine 19’uncu sıradan girdi.

LİSTEDE YER ALAN İLK 20 ÜLKE

1-Malezya

2-Polonya

3-Filipinler

4-Endonezya

5- Avustralya

6-Singapur

7- Hindistan

8-Çek Cumhuriyeti

9-İspanya

10-Tayland

11- Umman

12-Uruguay

13-İrlanda

14-Hollanda

15-Finlandiya

16-Birleşik Krallık

17- Fransa

18-ABD

19-Türkiye

20-Brezilya