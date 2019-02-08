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İşte Kapaklı'da bulunan doğal gaz

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bulunduğunu açıkladığı doğal gazın görüntüleri ortaya çıktı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bugün bir televizyon kanalında yaptığı...

İşte Kapaklı'da bulunan doğal gaz
ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bulunduğunu açıkladığı doğal gazın görüntüleri ortaya çıktı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bugün bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada, Tekirdağ ve İstanbul'da doğal gaz bulunduğunu belirterek, "Trakya'da birkaç yıldır süren çalışmalardan sonra küçük doğal gaz keşfimiz var. İstanbul Batı Çeltik ve Tekirdağ Kapaklı sahalarında doğal gaz keşfedildi. Pazartesi günü sahayı inceleyeceğiz. Oradan detayları vereceğiz. Bugünden bir şey söylemek zor" açıklamasını yaptı.
Bakan Dönmez'in açıkladığı Kapaklı'daki doğal gazın. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın(TPAO) yürüttüğü sondaj çalışmasının ardından Kapaklı'nın Karaağaç Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunduğu öğrenildi. Aylardır sürdürülen çalışmalar sonunda bulunan doğal gazın görüntüleri de ortaya çıktı.

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