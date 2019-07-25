İstatistik profesörü 60'ıncı yaşını konferansla kutladı

MATEMATİK alanında yaptığı çalışmalarıyla dünyanın saygın bilim adamları arasında yer alan İzmir Ekonomi Üniversitesi(İEÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. İsmihan Bayramoğlu'nun 60'ıncı yaş günü onuruna, uluslararası bir konferans düzenlendi.İstanbul'da 24-25 Haziran tarihleri arasında düzenlenen konferansa ABD, Polonya, İngiltere, Kanada, Avustralya, Bulgaristan, Çin, İran, ve Azerbaycan'dan bilim insanlarının yanı sıra Türkiye'den 17 doktora öğrencisi katıldı. Olasılık ve istatistik üzerine yeni gelişmelerin ele alındığı konferansta, bilim insanları görüşlerini paylaştı.Konferasta, Pof. Dr. Bayramoğlu'nun bugüne kadar yaptığı çalışmalar da detaylı olarak anlatıldı. 25 Haziran'da 60'ıncı yaşına giren Prof. Dr. Bayramoğlu'na, bilime yaptığı katkılar nedeniyle teşekkür edilerek, bir plaket sunuldu.İEÜ Fen Edebiyat Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. İsmihan Bayramoğlu, neredeyse tüm hayatını bilime adadığını ve edindiği tüm bilgileri de öğrencileri ile paylaştığını belirterek, şöyle dedi:"Çok uzun süredir bilimsel çalışmalar yapan bir kişi olarak, kendimi öne çıkarmak gibi bir amacım hiçbir zaman olmadı. Daima daha fazla bilgiye ulaşmaya, örnek olacak çalışmaları hayata geçirmeye gayret ettim. Bilgilerimi de öğrencilerime aktardım. Çünkü bilginin paylaşıldıkça gelişeceğine inanıyorum. Bu felsefe ile hareket ettim ve etmeye de devam edeceğim. Başarılarıyla dünya genelinde kendini ispat eden bilim insanlarının da benim adıma verilen bir konferansta bir araya gelmesinden gurur duydum. Büyük heyecan yaşadım."

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