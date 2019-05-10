İstanbul Sabiha Gökçen’de dış hatlarda büyüme devam ediyor

Anıl UÇAN/İSTANBUL()-İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda yıl başından bu yana dış hat yolcu sayısı artışı Nisan ayında da devam etti ve ilk 4 ayda artış oranı yüzde 20’ye ulaştı.

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yılın ilk dört ayının yolcu rakamları açıklandı. Yapılan açıklamaya göre, yılın ilk dört ayında dış hat yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüze 20 artarak 4 milyon 160 bin olarak gerçekleşti. Ayrıca dış hatlar yolcu sayısındaki artış Nisan ayında ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24 olarak gerçekleşti. Bu arada yine Nisan ayında geçen yıla göre yüzde 19 artış ile toplam 28 bin 989 uçak iniş ve kalkış gerçekleştirdi.

YILIN İLK DÖRT AYINDA 10 MİLYON YOLCU BARAJI GEÇİLDİ

Öte yandan Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yılın ilk dört ayında toplam yolcu sayısı 10 milyon barajını geçerek 10 milyon 997 bin oldu. Bu rakamın 6 milyon 836 bini iç hat yolcusu,4 milyon 160 bini ise dış hat yolcusu olarak gerçekleşti. Nisan ayında ise toplam 2 milyon 945 bin yolcuya hizmet verilirken bunun bir milyon 745 bini iç hat yolcusu olurken bir milyon 200 bini ise dış hat yolcusu olarak gerçekleşti. Yılın ilk dört ayında 63 bin 779 uçak iniş ve kalkış gerçekleştirdi.