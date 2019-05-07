İstanbullulara 'Oy kullanıp, tatile gelin' çağrısı

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), () - TÜRKİYE Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı ve Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu, 23 Haziran Pazar günü tekrarlanacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimiyle ilgili bölge turizmi açısından rezervasyon iptali olmadığını söyledi. Bülbüloğlu, İstanbul'da yaşayanlara ise oy kullanıp, tatile gelmeleri çağrısında bulundu.

TÜROFED Başkan Yardımcısı ve GETOB Başkanı Bülbüloğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesi kararı sonrası sosyal medya başta olmak üzere bazı yayın organlarında erken rezervasyon için başvuran tatilcilerin 'erteleme' veya 'iptal' yoluna gittiği yönündeki açıklamaların gerçeği yansıtmadığını söyledi. Güney Ege Bölgesi olarak şu ana kadar rezervasyonlarla ilgili herhangi bir iptal yaşamadıklarını kaydeden Bülbüloğlu, "Özellikle 9 günlük bayram tatilinde ön rezervasyonlar var ve iptaller yok. Sağlıklı bir seçim olmasını, insanlarımızın oylarını kullanıp, seçimden sonra gelmelerini tercih ediyoruz" diye konuştu.

Haziran, temmuz ve ağustos ayları için yoğun talep olduğunu belirten Bülbüloğlu, "2018 turizm sezonu iyi geçti. Bu yılki turizm sezonu güzel geçecek gibi görünüyor. Bölgemize turizm sezonu hızlı başladı. Çok ciddi ön rezervasyonlar aldık ve birçok ülkenin dikkatini çektik. Türkiye'yi tercih etmeyen ülkeler bile uçak seferleri koydu. Mart ayı rezervasyonları pekiyi olmadı, durağındı. Orta Avrupa ve İngiltere pazarında yavaşlama söz konusu. Bunun nedeni de İngiltere başta olmak üzere birçok ülkede havanın çok iyi gitmesidir. Paskalya kutlamalarını bile ülkelerinde geçirmeyi planladılar. Yüksek dediğimiz haziran, temmuz ve ağustos aylarında ise talepler yoğun. Bu yılki turizm sezonunun bereketli geçeceğini ve tercih edilen bir ülke olacağını düşünüyorum" dedi.

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