İstanbullular serinlemek için şileyi tercih etti 

Haber : Çağrı ÇALIŞKAN / İstanbul, () - RAMAZAN Bayramı'nın 3'üncü gününde vatandaşlar serinlemek için Şile'yi tercih etti. Bayramı İstanbul'da geçiren İstanbullular, Şile Plajı'nda denize girdi. Plajda yoğunluk oluştuğu görüldü.
( FOTOGRAF)
Haber : Çağrı ÇALIŞKAN / İstanbul, () - RAMAZAN Bayramı'nın 3'üncü gününde vatandaşlar serinlemek için Şile'yi tercih etti. Bayramı İstanbul'da geçiren İstanbullular, Şile Plajı'nda denize girdi. Plajda yoğunluk oluştuğu görüldü. (...
06 Haziran 2019 Perşembe 16:46
Haber : Çağrı ÇALIŞKAN / İstanbul, () - RAMAZAN Bayramı'nın 3'üncü gününde vatandaşlar serinlemek için Şile'yi tercih etti. Bayramı İstanbul'da geçiren İstanbullular, Şile Plajı'nda denize girdi. Plajda yoğunluk oluştuğu görüldü.
( FOTOGRAF)
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