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İstanbullu balıkçılar denize açıldı

DENİZDE av yasağının kalkmasının ardından, balıkçılar gecikmeli de olsa denize açıldılar. Yasağın kalktığı 1 Eylül'ün Kurban Bayramı'na denk gelmesi nedeniyle İstanbullu balıkçılar..

İstanbullu balıkçılar denize açıldı

DENİZDE av yasağının kalkmasının ardından, balıkçılar gecikmeli de olsa denize açıldılar. Yasağın kalktığı 1 Eylül'ün Kurban Bayramı'na denk gelmesi nedeniyle İstanbullu balıkçılar 2 gün sonra 'Vira Bismillah' dedi.

Sarıyer Rumelifeneri'nde demirli teknelerinde son hazırlıklarını yapan balıkçılar, teknelere yerleştirdikleri ağlarını onardıktan sonra denize açıldılar. Balıkçıların bir kısmı avlanmak için Karadeniz ve Marmara Denizi'ni tercih ederken, çoğu balıkçı ise Kuzeybatı Afrika ülkesi olan Moritanya'ya doğru yola çıktı.

Bu sezonun bereketli geçmesini dileyen Bedevi Reis teknesinin koca reisi Kenan Acartürk, "Bu sene sezonda denizin bereketli olmasını bekliyoruz. Bol kazançlı olmasını bekliyoruz. Denizde bir şey olmadığı zaman Karadeniz Bölgesi parasız kalıyor. Birçok tekne Moritanya'ya gitti. Teknelerin bir kısmı da burada. Daha çok Moritanya'ya gidiliyor. Kayıklar orada ıslah ediyor. Burada durum belli; bilinçsiz avlanmanın yüzünden balıklar kayboluyor. Hayırlısı bakalım ne olacak" dedi.
Kerim Reis teknesinin koca reisi Mehmet Yalçın ise, "Hayırlısıyla, kazasız belasız kazanç, helalinden rızkımızla çıkıyoruz. Allah işimizi rast getirir inşallah. Devletimiz de bize uygun kanunlar çıkartırsa daha güzel olur. Vatandaşlarımıza daha taze, bol balık yedirmek için uğraşıyoruz. Şu anda Marmara Bölgesine gidiyoruz" diye konuştu.

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