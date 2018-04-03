Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Ülkü Tamer son yolculuğuna uğurlandı
Ülkü Tamer son yolculuğuna uğurlandı
İYİ Parti'de kurultay coşkusu
Meral Akşener 1060 oy ile...
İstanbul'da asayiş denetimi bilançosu: 155 gözaltı, 212 bin TL ceza
İstanbul'da asayiş denetimi bilançosu: 155...
Eruh'ta üs bölgesine terör saldırısı, çok sayıda şehit ve yaralılar var
Eruh'ta hain saldırı, 6 ŞEHİT...

İstanbullu 'Anneanneler', Midyat'ta anasınıfı açtı

Mehmet Halis İŞ/MİDYAT (Mardin), () - MARDİN'in Midyat ilçesine bağlı Beyazsu köyünde İstanbul'da yaşayan ve kendilerini 'Anneanneler grubu' olarak tanıtan kadınlar tarafından anasınıfı açıldı. İstanbul'da yaşayan ve kendilerine...

İstanbullu 'Anneanneler', Midyat'ta anasınıfı açtı

Mehmet Halis İŞ/MİDYAT (Mardin), () - MARDİN'in Midyat ilçesine bağlı Beyazsu köyünde İstanbul'da yaşayan ve kendilerini 'Anneanneler grubu' olarak tanıtan kadınlar tarafından anasınıfı açıldı.
İstanbul'da yaşayan ve kendilerine 'Anneanneler grubu' adını veren kadınların hayata geçirdiği, 'Güneş Umuttur Projesi' kapsamında Midyat'ın Beyazsu köyünde bulunan Aksu İlkokulu'nda prefabrik bin binada ana sınıfının açılışı gerçekleştirildi. Ana sınıfının açılışına, Midyat Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, eğitim destekçileri Billur Güven ve Fissun Aygüler, okulun öğretmenleri, veliler ve öğrenciler katıldı. Açılış için İstanbul'dan gelen ''Anneanneler grubu' üyesi kadınları, köy çocukları papatyalarla karşıladı.
Anasınıfının yapılması için öğretmenlerin talebi üzerine harekete geçiktiklerini anlatan Billur Güven, "Bizim bir yardım grubumuz var, 'Anneanneler grubu'yuz. İhtiyacı olan ailelerin çocuklarına bir şekilde elimizi uzatıyoruz. Öğretmenimiz bize 'Buradaki okulun ihtiyacını' söyledi ve 'Burada 20 çocuğun hazır olduğunu ve gidecek okulların olmadığını' söyledi. Bunun üstüne biz de çevremizde, arkadaşlarımıza söyleyerek böyle bir şey yapar mıyız dedik? Bu ikinci okulumuz. Bir Bitlis’te yaptık aynı şekilde, bu da ikinci oldu. Çok mutluyuz, çok güzel insanlarla beraberiz, Çok güzel öğretmenlerle beraberiz" dedi.
Midyat Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, Güven ve Aygüler'e eğitime verdiği destekten dolayı teşekkür etti ve örnek davranışlarından dolayı plaket verdi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314