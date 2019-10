İstanbul’dan köyüne döndü, şimdi yumurta satıyor  

İSTANBUL’da uzun yıllar yaşadıktan sonra işsiz kalınca köyüne dönme kararı olan Turhan Taşçı (33), oğlunun civciv merakıyla başlayan kümes hayvanı yetiştirme işini gelir kapısına dönüştürdü. Elektrik ustası olan Taşçı, oğlunun aldığı 2 civciv ile başladığı işte 250 tavuk sahibi oldu. Taşçı, şu anda yumurta siparişlerine yetişemiyor.

Turhan Taşçı, 1993 yılında ailesiyle birlikte İstanbul’a yerleşti. Taşçı, Sevda Taşçı ile evlendikten sonra 4 yıl bir mobilya atölyesinde usta olarak çalıştı. Sonrasında işsiz kalan Taşçı, Büyükşehir’in yaşantısından da sıkılarak eşiyle, 9 ve 4 yaşlarında erkek çocuklarını da alarak, 3 yıl önce Bartın’ın Ulus ilçesi Abdipaşa Beldesi’ne yerleşti. Burada bir süre çeşitli işlerde çalışan Taşçı, 1,5 yıl önce büyük oğlu Baran'a bakması için 2 civciv aldı. Baba Taşçı daha sonra civcivlerin yanına 18 civciv daha alarak beraberce büyütmeye başladı.

HER SABAH KÜMESTEN 150-200 ARASINDA YUMURTA ALIYOR

Başlarda hobi olarak başladığı işi bir gelir kapısına dönüştüren Turhan Taşçı, evinin yanında 50 metrekarelik bir bahçeyi kiralayarak, kendi imkanlarıyla burayı bir kümes haline getirdi. 1, 5 yıl önce 2 civciv ile işe başlayan Taşçı’nın şu anda 250 tavuğu bulunuyor. Her gün ortalama 150-200 arasında yumurta alan Taşçı ve eşi Sevda tavukların bakımını birlikte yapıyor. Sabah saatlerinde kümesteki yumurtaları toplayan Taşçı ailesi siparişlerle kendilerine kazanç sağladılar. Özellikle Abdipaşa beldesi ile çevre illerden ve ilçelerden yoğun yumurta siparişi alan Taşçı ailesi ayrıca bir zamanlar işsiz kalarak geldiği İstanbul’daki tanıdıklarının siparişiyle de yumurta satıyor.

'MERAKLA BAŞLADIĞIMIZ İŞİ BÜYÜTTÜK'

İstanbul’da şehir hayatından bunaldıktan ve işsiz kaldıktan sonra radikal bir karar aldığını söyleyen Taşçı, “İstanbul aslında bize göre değildi. Trafiği keşmekeşliği, hayat pahalılığı beni çok yormuştu. Bir gün karar aldım. Ailemle birlikte köyüme, doğduğum topraklara geldim. 1 yıl da köyde kaldım. Orada kalırken, benim büyük oğlum 2 adet civciv aldı. Bende onların yanına 18 civciv daha aldım. Sonra 20 civcivi büyüttük. Merakla başladığımız bu iş daha sonra büyüdü ve bu bahçeyi kiraladım. Sonra bir gün bir abla geldi. Bana ‘Tavuk satıyor musun?’ dedi. Ben de ‘Satarım’ dedim. Kısacası 2 tavuk satarak başladım. Sonra bir kuluçka makinesi aldım. Bin yavrumuz oldu ama şu anda bizim burada 250 tavuğumuz var. Ve ortalama günlük 150-200 yumurta alıyoruz. Ve siparişlere yetişemiyoruz. İstanbul’da yaşayan insanlara ise tavsiyem, eğer İstanbul’da eviniz yoksa, her gün işe otobüsle gidiyorsanız, ben derim ki ‘Köyünüze geri dönün ve huzuru bulursunuz.’ Burada her şey çok güzel, deniz dersen ayağının dibinde, yeşillik dersen arkanda. Kısacası burada insanlık var, huzur var" dedi.