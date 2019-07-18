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İstanbul’da sahte para operasyonu

Şahin BOZKURT/İSTANBUL,()-İSTANBUL’da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan bir kişinin evinde 67 bin 400 dolar ve 21 bin 500 TL sahte para ele geçirildi. Gözaltına alınan H.U.T’nin babasının da sahte para suçundan cezaevinde olduğu...

İstanbul’da sahte para operasyonu

Şahin BOZKURT/İSTANBUL,()-İSTANBUL’da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan bir kişinin evinde 67 bin 400 dolar ve 21 bin 500 TL sahte para ele geçirildi. Gözaltına alınan H.U.T’nin babasının da sahte para suçundan cezaevinde olduğu öğrenildi.

İstanbul Fatih’de Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından sahte para operasyonu düzenlendi. Operasyonda, dolandırıcılara sahte para temin ettiği belirlenen H.U.T gözaltına alındı. H.U.T’nin evinde arama yapan ekipler, 67 bin 400 dolar ve 21 bin 500 TL sahte para ele geçirdi.

YÜZDE 25 KOMİSYONLA SAHTE PARA SATIYORDU

H.U.T’nin sahte paraları, bankamatik önlerinde para bozdurma bahanesiyle vatandaşlara sahte para verip gerçek para alan ve ticari araçlarda müşterilerine sahte para veren dolandırıcılara sattığı bildirildi. Şüphelinin dolandırıcılara yaptığı satışlardan yüzde 25 komisyon aldığı tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.U.T, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BABASI DA 1 MİLYON SAHTE DOLARLA YAKALANMIŞ

H.U.T’nin babası H.T’nin de sahte para operasyonunda gözaltına alındığı ve halen cezaevinde olduğu bildirildi. H.T geçtiğimiz yıl düzenlenen operasyonda 1 milyon dolar sahte parayla yakalanmıştı.

 

 

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