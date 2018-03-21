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İstanbulda 30 bin taksi sürücüsünden sadece 10 bininin belgesi var

  Gülseli KENARLI - Güven USTA / İSTANBUL, ()  İSTANBUL'da yaklaşık 30 bin taksi şoföründen yaklaşık 10 bininde "Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi" olduğu öğrenildi. BELGE İÇİN BAZI KRİTERLER ŞART İstanbul Büyükşehir...

İstanbulda 30 bin taksi sürücüsünden sadece 10 bininin belgesi var

 

Gülseli KENARLI - Güven USTA / İSTANBUL, ()  İSTANBUL'da yaklaşık 30 bin taksi şoföründen yaklaşık 10 bininde "Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi" olduğu öğrenildi.

BELGE İÇİN BAZI KRİTERLER ŞART

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü (UKOME) 1 Ocak 2017'den itibaren İstanbul'da şoförler için Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi şartı getirdi. Edinilen bilgiye göre, 17 bin 395 taksinin bulunduğu İstanbul'da 30 bin taksi şoföründen yaklaşık 10 bininde bu belge  var. Bu belgeyi alabilmek için taciz, gasp, terör ve uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak suçlarından yargılanmamış olmak, psikoteknik belgesi, ehliyet GBT'si, tam teşekküllü bir hastaneden alınmış sağlık raporu gerekiyor. Başvurusu uygun görülenlere "Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi"  veriliyor. Ancak bu belgenin yenilenme süresi de var. Bu belge olmadan taksi kullanırken yakalanan sürücüye ve plaka sahibine ceza kesiliyor. Taksi de trafik polisi tarafından otoparka çekiliyor.

"SIKINTIMIZ KAÇAK ÇALIŞAN ŞOFÖRLERİN ÇOK OLMASI"

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası eski Başkanı Yahya Uğur da "Tek sıkıntımız kaçak çalışan şoförlerin çok olması" diye konuştu. 
Taksi şoförleri ise birçok şoförde söz konusu belgenin bulunduğunu belirtiyor. Belgesini gösteren bir taksi şoförü, ancak hastalık ve zorunlu hallerde araçlarını bir başka şoföre verdiklerini ifade etti.  

(FOTOĞRAF)

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