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İstanbul Valiliği, uzun namlulu harp silahlarına benzeyen av tüfeklerinin kullanımını yasakladı

   İSTANBUL, () iSTANBUL Valiliği, ilde meydana gelen terör eylemlerinin de dikkate alınarak genel güvenlik ve kamu düzenini korumak, meydana gelebilecek müessif olayları önlemek amacıyla uzun namlulu harp silahlarına benzeyen...

İstanbul Valiliği, uzun namlulu harp silahlarına benzeyen av tüfeklerinin kullanımını yasakladı

 



 İSTANBUL, () iSTANBUL Valiliği, ilde meydana gelen terör eylemlerinin de dikkate alınarak genel güvenlik ve kamu düzenini korumak, meydana gelebilecek müessif olayları önlemek amacıyla uzun namlulu harp silahlarına benzeyen av tüfeklerinin İstanbul  sınırları içerisinde taşınması ve kullanılmasının Olağanüstü Hal süresince yasaklandığını açıkladı.

Valiliğin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"M-16, AK-47 ve G3 gibi uzun namlulu ve tam otomatik atış yeteneğini haiz silahlara benzer av tüfeklerinin bulunduğu, bu silahları taşıyanlarla ilgili olarak avcı-terör örgütü mensubu ayırımı konusunda tereddütler yaşanabileceği, uzun namlulu ve tam otomatik harp silahına benzerliğinin yanlış anlamalara ve müessif olaylara sebebiyet verebileceği değerlendirilmiştir.
İlimizde meydana gelen terör eylemleri de dikkate alınarak genel güvenlik ve kamu düzenini korumak, meydana gelebilecek müessif olayları önlemek amacıyla M16, AK-47 (Kalaşnikof) ve G3 gibi uzun namlulu harp silahlarına benzeyen av tüfeklerinin İstanbul İli Mülki sınırları içerisinde taşınması ve kullanılması 2935 Sayılı Olağanüstü Hal Kanunun 11. Maddesinin (i) bendi hükmüne istinaden Olağanüstü Hal süresince yasaklanmasına karar verilmiştir."

 

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