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İstanbul Valiliği'nden sahte sosyal medya hesapları açıklaması

İSTANBUL, () İSTANBUL Valiliği'nce yapılan acıklamada, son zamanlarda valilik ve  İstanbul Valisi Vasip Şahin adına açılan sahte sosyal medya hesapları üzerinden kişi ve kurumsal görseller kullanılarak birtakım yanıltıcı paylaşımlar yapıldığı, vatandaşların yanlış...

İstanbul Valiliği'nden sahte sosyal medya hesapları açıklaması

İSTANBUL, () İSTANBUL Valiliği'nce yapılan acıklamada, son zamanlarda valilik ve  İstanbul Valisi Vasip Şahin adına açılan sahte sosyal medya hesapları üzerinden kişi ve kurumsal görseller kullanılarak birtakım yanıltıcı paylaşımlar yapıldığı, vatandaşların yanlış bilgilendirildiğinin görüldüğü belirtilerek, şöyle denildi:

"Kurumsal hesaplar üzerinden hiçbir şekilde vatandaşlarımızdan evrak, telefon numarası gibi bilgiler talep edilmemekte, bir takım vaatler içeren mesaj gönderimi ve paylaşımlar yapılmamaktadır.

Valiliğimizle ilgili haber, duyuru ve açıklamalar, resmi internet sayfası ve sosyal medya hesaplarından yapılmaktadır. Bu sebeple http://www.istanbul.gov.tr internet adresi ile @vasipsahin, @TC_istanbul twitter hesapları, facebook.com/istanbulvaliligi, facebook.com/vasipsahin34 ve instagram.com/tc_istanbul sosyal medya hesapları dışında yapılan paylaşımlara vatandaşlarımız tarafından itibar edilmemesi önem arz etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

 

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