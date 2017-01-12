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İstanbul Valiliği'nden ders telafisi açıklaması

 Enver ALAS/İSTANBUL,()-İSTANBUL Valiliği'nden yapılan açıklamada, kar tatili nedeniyle yapılamayan derslerin telafisinin, okulların kendi şartlarına göre ders saatleri planlayarak yapacağı duyuruldu. Valilik açıklamasında şöyle denildi: "İlimizde...

İstanbul Valiliği'nden ders telafisi açıklaması

 Enver ALAS/İSTANBUL,()-İSTANBUL Valiliği'nden yapılan açıklamada, kar tatili nedeniyle yapılamayan derslerin telafisinin, okulların kendi şartlarına göre ders saatleri planlayarak yapacağı duyuruldu.

Valilik açıklamasında şöyle denildi:

"İlimizde 09,10,11 Ocak 2017 tarihlerinde hava muhalefeti ve kar tatili nedeniyle Eğitim-Öğretim kurumlarında yapılamayan derslerin telafisi; ilgili kurumlar tarafından, kurumun türü ve özel şartları dikkate alınarak kendi programlarına göre oluşturacakları uygun ders saatlerinde planlanarak yapılacaktır."

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