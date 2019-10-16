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İstanbul Valiliği'nde yangın (1)

 Zeki GÜNAL/İSTANBUL, () FATİH'teki  İstanbul Valiliği'nde bulunan AFAD binasında bir odada yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen...

GENEL 16.10.2019, 13:19
İstanbul Valiliği'nde yangın (1)

 Zeki GÜNAL/İSTANBUL, () FATİH'teki  İstanbul Valiliği'nde bulunan AFAD binasında bir odada yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler ufak çaplı yangını söndürdü. 

(FOTOĞRAF)

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