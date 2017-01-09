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İstanbul Valiliği kararıyla tır'ların trafiğe çıkması yasaklandı

  İSTANBUL, () İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul Valiliği kararıyla tırl'arın trafiğe çıkmasının yasaklandığı duyurdu. İBB AKOM'dan (Afet Koordinasyon Merkezi) yapılan açıklamada, "Meteoroloji...

İstanbul Valiliği kararıyla tır'ların trafiğe çıkması yasaklandı

 

İSTANBUL, () İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul Valiliği kararıyla tırl'arın trafiğe çıkmasının yasaklandığı duyurdu.

İBB AKOM'dan (Afet Koordinasyon Merkezi) yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre yoğun kar yağışı  şiddetini artırarak akşam geç saatlere kadar etkisini sürdürüecek. Kış lastiği  kullanmayan sürücülerin trafiğe çıkmamaları önemle duyurulur. Valilik kararıyla tır'ların trafiğe çıkması yasaklandı" denildi.

Bu arada İstanbul'da son ölçülen kar kalınlıkları da şöyle verildi:

 Çatalca-Subaşı: 130 cm,
Hadımköy, Yassıören: 120 cm,
B.Çekmece, Sultangazi:Arnavutköy 111 cm,
Başakşehir, Esenyurt, Beylikdüzü, G.O.Paşa: 75cm,
Ağva-Teke, Beykoz, Sarıyer, Zekeriyaköy: 87 cm,
Alemdağ, Ömerli, Alibeyköy, Kağıthane, Maslak:69 cm,
Uğur Mumcu, Çamlıca, Bahçelievler, K.Çekmece: 77 cm,
Çekmeköy, Ümraniye, Sancaktepe: 67 cm,
Ataşehir, Maltepe, Kadıköy, Üsküdar, Şile, Beşiktaş, Bakırköy: 69 cm,
Pendik, Kartal, Tuzla: 40-45 cm.


 

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