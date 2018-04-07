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İstanbul Valiliği:(geminin yalıya çarpması) Olayda can kaybı ve deniz kirliliği olmamıştır

İstanbul,()  İSTANBUL Valiliği, İstanbul Boğazı'nda dümeni kilitlenen geminin Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na  çarpmasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.  "GEMİ MAKİNASININ TAMAMEN STOP ETMESİ NEDENİYLE.." Açıklamada şöyle...

İstanbul Valiliği:(geminin yalıya çarpması) Olayda can kaybı ve deniz kirliliği olmamıştır

İstanbul,()
 İSTANBUL Valiliği, İstanbul Boğazı'nda dümeni kilitlenen geminin Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na  çarpmasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. 

"GEMİ MAKİNASININ TAMAMEN STOP ETMESİ NEDENİYLE.."
Açıklamada şöyle denildi: Saat 15.25'de Malta bayraklı "VITASPIRIT" isimli geminin, Rusya'dan Suudi Arabistan'a gitmek üzere İstanbul Boğazı'nda kuzey-güney yönünde ilerlerken Kanlıca önlerinde gemi makinasının tamamen stop etmesi nedeniyle hem ana makina hem de dümen çalışmadığı için hızla karaya doğru sürüklenirken acil olarak demir atıldığı, ancak karaya giden geminin 15.30'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Yakası'nda yalıya çarptığı tespit edilmiştir. Gemi, kılavuz kaptanla İstanbul Boğaz girişini yapmıştır. Gemi boyu 225 metre olup 62.623 ton arpa yükü bulunmaktadır. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait gamiler ivedi olarak yerine İstanbul Gemi Hizmetleri merkezimizce gönderilmiştir. Nene Hatun Kurtarma Gemisi, Kurtarma-3, Kurtarma-6, Kurtarma-7, Kurtarma-8 römorkörleri ile Kıyı Emniyeti-1 ve Kıyem-1 hızlı tahsiliye botları ve Fener 1 botu ile balık adam ekibi ile kara tahsiliye ekibi ivedi olarak olay yerine intikal etmiştir. Boğaz trafiği çift yönlü olarak askıya alınmıştır. Kazazede geminin demir alması sonrasında çapasının deniz dibi kablosuna takılı olduğu tespit edilmiş, kablodan kurtarma operasyonuna müteakiben römorkörler vasıtasıyla emniyetli bir şekilde Ahırkapı Demir yerine sevki sağlanmaktadır. Olayda can kaybı ve deniz kirliliği olmamıştır. Olay ana makinanın tamamen stop etmesi nedeniyle yaşanmıştır."
 

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