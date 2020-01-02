İstanbul Valiliği: 7 kişi gözaltında
Ali ABLAY - İSTANBUL - İSTANBUL Valiliği, Japonya'da ev hapsinde tutulan Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un kaçısıyla ilgili İstanbul'da 7 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada,...
Ali ABLAY - İSTANBUL - İSTANBUL Valiliği, Japonya'da ev hapsinde tutulan Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un kaçısıyla ilgili İstanbul'da 7 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Japonya'dan yasa dışı yollarla Atatürk Havalimanına gelen Nissan eski CEO'su Carlos Ghosn'un Türkiye üzerinden Lübnan'a kaçmasına imkan sağlamak iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında, özel bir havayolu
şirketinde görevli pilotlar N.P, Ö.B.B, S.K, B.K.S ., şirket yöneticisi O.K ve yer hizmetleri şirketinde çalışan F.K ve İ.M.H adlı 7 şüpheli, Cumhuriyet Savcılığı talimatlarıyla İl Emniyet Müdürlüğümüz ekiplerince gözaltına alınmıştır" denildi.
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