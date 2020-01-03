İstanbul Üniversitesi'nde yemek protestosu
İSTANBUL Üniversitesi'nde yemek zammı ve kahvaltıların kaldırılmasına karşı tepki gösteren öğrencilerin eylemleri devam ediyor.
İSTANBUL Üniversitesi'nde yemek zammı ve kahvaltıların kaldırılmasına karşı tepki gösteren öğrencilerin eylemleri devam ediyor. Beyazıt kampüsü içerisinde toplanan öğrenciler yürüyüş yaparak kararı protesto etti. Grup, daha sonra Beyazıt kampüsü önünde basın açıklaması yaptı.
Grup adına yapılan basın açıklamasında, "Kahvaltı öğününün kaldırılması, indirimli öğün hakkının elimizden alınmayarak üç öğün devam etmesi, dönem başında yapılan yemek zammının geri çekilmesini istiyoruz" denildi. Basın açıklamasından sonra grup, yemekhanenin önüne kadar yürüdü. Burada slogan atan grup, daha sonra olaysız dağıldı.
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