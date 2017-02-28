İstanbul Üniversitesi'nde gerginlik

Erhan TEKTEN / İSTANBUL () - İSTANBUL Üniversitesi Beyazıt Kampüsü'nde sabah saatlerinde gerginlik yaşandı. Polisin müdahale ettiği öğrencilerden 23'ü gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre dün okulda karşıt görüşlü öğrenciler arasında yaşanan kavgayı protesto etmek isteyen bir grup, kampüste toplandı. Dünkü olayların ardından önlem alan çevik kuvvet polisi, gruba müdahale etti. Müdahalenin ardından öğrenciler yaka-paça gözaltına alındı. Gözaltına alınırken bazı öğrenciler slogan attı. Grubun gözaltına alınması kampüsteki öğrenciler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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