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İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri eşyalarını toplamaya başladı
İSTANBUL Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, eşyalarını toplamaya başladı. Tahliye kararının ardından İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri binada bulunan eşyalarını toplamaya başladı. Öğrencileri Beyazıt'ta...
GENEL 01.10.2019, 17:16
İSTANBUL Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, eşyalarını toplamaya başladı.
Tahliye kararının ardından İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri binada bulunan eşyalarını toplamaya başladı. Öğrencileri Beyazıt'ta bir binaya geçeceklerini tahmin ettiklerini söyledi.
Tahliye kararının ardından İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri binada bulunan eşyalarını toplamaya başladı. Öğrencileri Beyazıt'ta bir binaya geçeceklerini tahmin ettiklerini söyledi.
(FOTOĞRAF)
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