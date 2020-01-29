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İstanbul'un zorunlu deprem sigortalılık oranı yüzde 67

GENEL 29.01.2020, 15:18
İstanbul'un zorunlu deprem sigortalılık oranı yüzde 67


 
Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL,()
İstanbul'daki konutların yüzde 67'si zorunlu deprem sigortası kapsamında bulunuyor. Bu çerçevede yüzde 33'lük kısmın ise halen zorunlu deprem sigortası bulunmamakta. DASK Yönetim Kurulu Başkanı Mete Güler, "Türkiye genelinde zorunlu deprem sigortalılık oranı yüzde 54 seviyesinde bulunuyor. Mevcut olan 17 milyon 682 bin konutun 9.5 milyonu zorunlu deprem sigortası kapsamında bulunuyor. İstanbul'daki konutların ise yüzde 67'si zorunlu deprem sigortasına sahip. İstanbul'daki poliçe adedi de 2.5 milyona ulaştı" dedi.
Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) Yönetim Kurulu Başkanı Mete Güler, Elazığ ve Malatya'daki hasar tespitlerine ilişkin bilgi verirken zorunlu deprem sigortası ile ilgili soruları cevapladı. Güler'in verdiği bilgilere göre; Elazığ'da 123 bin konutun 43 bininde (yüzde 35), Malatya'da ise 165 bin konutun 63 bin tanesinde (yüzde 38) zorunlu deprem sigortası bulunuyor.  Türkiye genelinde zorunlu deprem sigortalılık oranı yüzde 54 seviyesinde bulunuyor. Mevcut 17 milyon 682 bin konutun 9.5 milyonu zorunlu deprem sigortası kapsamında bulunuyor. İstanbul'daki konutların ise yüzde 67'si zorunlu deprem sigortasına sahip.  İstanbul'daki poliçe adedi de 2.5 milyona ulaştı.  

"DASK OLARAK 7 BİN 500 DÜZEYİNDE İHBAR ALMIŞ BULUNMAKTAYIZ"
Güler, Elazığ ve Malatya depreminin ardından kurum olarak yoğun şekilde çalıştıklarını ifade ederek, bu süreçte "Alo DASK 125" çağrı merkezi üzerinden hasar ihbarlarını topladıklarını anlattı.
Arama kurtarma çalışmalarının ardından hasar uzmanı eksperlerin sahaya inerek hasar tespitlerini yapacağını söyleyen Güler, "Hasar tespitlerini yaptıktan sonra tazminat tutarlarını belirleyerek vatandaşlarımıza en kısa süre içinde tazminat ödemelerini gerçekleştireceğiz. Bu anlamda hazırlıklarımızı yapmış durumdayız. Tazminat ödemelerimizi gerçekleştirerek sigortalılarımızın bu zor günlerinde yanlarında olacağız" ifadelerini kullandı. Güler, Elazığ ve Malatya'daki yapılarda zorunlu deprem sigortalılığıyla ilgili şu bilgileri verdi: " Doğu Anadolu Bölgesindeki genel sigortalılık oranına baktığımızda bu oran yüzde 40 düzeyinde. Depremine meydana geldiği Elazığ'da 123 bin konutun 43 bin tanesi zorunlu deprem sigortası teminatına sahip bulunuyor. Yani bu ilimizde sigortalılık oranının yüzde 35 olduğunu görüyoruz. Malatya'ya baktığımızda 165 bin konutun 63 bin tanesinde zorunlu deprem sigortası mevcut. Burada da yüzde 38 oranında bir sigortalılık oranına sahibiz.Halihazırda DASK olarak hasar ihbarlarını alıyoruz, buna ilişkin veriyi hasar tespitlerinin tamamlanmasından sonra söyleyebilmek mümkün olacak. Şu anda biz DASK olarak 7 bin 500 düzeyinde ihbar almış bulunmaktayız." 
 
HASAR İHBARLARI "ALO 125", SESLİ YANIT SİSTEMİ VE DASK RESMİ İNTERNET SİTESİNDEN ALINIYOR"
Mete Güler, DASK olarak depremlere ilişkin olası senaryolara hazırlıklı olduklarını ifade ederek, vatandaşların bu noktada müsterih olmasını istedi. Vatandaşların deprem sonrasında yapılarında bir hasar görmesi durumunda "Alo DASK 125" çağrı merkezini arayabileceğini ve DASK'ın resmi internet sitesi üzerinden hasar bildirimi yapabileceğini anlatan Güler, "Vatandaşlarımız çağrılarını buraya yaptıklarında biz DASK olarak bunları hemen dikkate alıyor, hasar dosyalarını oluşturuyoruz. Ondan sonra buraya bir hasar eksperi yönlendirerek hasar tespitine başlıyoruz."  

TOPLAM HASAR ÖDEME KAPASİTESİ 24 MİLYAR LİRA
Mete Güler, DASK'ın kuruluş amacı, bugüne kadar yapılan ödemeler ve fon büyüklüğüne ilişkin de açıklamalarda bulundu. Güler'in açıklamalarına göre; kurum 24 milyar liralık hasar ödeme kapasitesine sahip durumda bulunuyor. Öte yandan Güler, DASK'ın, deprem sonucu oluşabilecek hasarlarda zorunlu deprem sigortası sahiplerine tazminatlarını mali yönden rahatlıkla ödeyebilecek durumda olduğunun altını çizdi. Ayrıca Güler, deprem sonucu hasar gören mesken için ödenebilecek azami teminat tutarının yapı tarzı ayrımı yapılmaksızın 240 bin lira olduğunu belirtti.
 

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