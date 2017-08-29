İstanbul'un kuzeyinde kuvvetli yağış (1)

İSTANBUL, () METEOROLOJİNİN uyarısının ardından İstanbul'un kuzeyinde kuvvetli yağış ve fırtına etkili olmaya başladı. Göktürk'te başlayan kuvvetli yağış etkisini sürdürüyor.
İSTANBUL, () METEOROLOJİNİN uyarısının ardından İstanbul'un kuzeyinde kuvvetli yağış ve fırtına etkili olmaya başladı. Göktürk'te başlayan kuvvetli yağış etkisini sürdürüyor.
29 Ağustos 2017 Salı 16:35
İSTANBUL, () METEOROLOJİNİN uyarısının ardından İstanbul'un kuzeyinde kuvvetli yağış ve fırtına etkili olmaya başladı. Göktürk'te başlayan kuvvetli yağış etkisini sürdürüyor.
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