İstanbul'un en eski esnaflarından Kaymakçı Pando hayatını kaybetti

İSTANBUL'un en eski esnaflarından, Beşiktaş Çarşısı'nın sembolü Kaymakçı Pando'nun sahibi Pandelli Shestakof, dün 92 yaşında hayatını kaybetti. Dedesi ve babasından kalan kaymakçı dükkanını 119 yıl sonra 2014'te kapatmak zorunda kalan, Shestakof, müdavimleri ve sevenleri tarafından 'Pando Amca' olarak anılıyordu.

CENAZE TÖRENİ PERŞEMBE GÜNÜ

Pandelli Shestakof'un yeğeni Lüben Shestakof, 'ya yaptığı açıklamada amcasının uzun süredir tedavi gördüğü Balıklı Rum Hastanesi'nde yaşlılığa bağlı olarak çoklu organ yetmezliğinden dün akşam saatlerinde hayatını kaybettiğini belirtti. Shestakof, "Amcam böbrek dahil birçok rahatsızlık yaşıyordu. Son bir yıldır da sarı ışık nedeniyle tedavi edilemediği için gözleri görmüyordu. Dün 17.00 sıralarında hayatını kaybetti" dedi.

Shestakof için perşembe günü Feriköy Bulgar Kilisesi'nde cenaze töreni düzenlenecek.



ESKİ İSTANBUL ESNAF GELENEĞİNİN SON TEMSİLCİLERİNDENDİ

Eski İstanbul'un esnaf geleneğinin son temsilcilerinden Kaymakçı Pando, kahvaltı mekanları içinde de en şöhretli olanıydı. 1895 yılında dedesinin açtığı kaymak dükkanını işleten Şestakof, Beşiktaş'ın en eski esnafından biri olarak tanınıyordu. Pando Kaymak, 2014'te mal sahibinin tahliye kararı aldırmasıyla Shestakof ailesinin 119 yıl işlettiği dükkanı kapanmak zorunda kalmıştı.

