Soner HASIRCIOĞLU /İSTANBUL,() İstanbul'un batı kesimlerinde kar yağışı başladı. Arnavutköy ilçesi Hadımköy bölgesinde saat 06.00 sıralarında kar yağışının başladığı bazı kesimleride yolların da beyaza büründüğü görüldü.
İstanbul'un batı kesimlerinde kar yağışı başladı
Soner HASIRCIOĞLU /İSTANBUL,() İstanbul'un batı kesimlerinde kar yağışı başladı. Arnavutköy ilçesi Hadımköy bölgesinde saat 06.00 sıralarında kar yağışının başladığı bazı kesimleride yolların da beyaza büründüğü görüldü.
26 Ocak 2017 Perşembe 08:09
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