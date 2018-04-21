Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
PİYASALAR - Dolar 4.06 lirada, euro 4.98 lirada, Borsa düştü
Dolar 4.06 lirada, euro 4.98...
Gazetecilerin acı kaybı, Aydın Şentürk hayatını kaybetti
Sabah Gazetesi Yurt Haberler Müdürü...
İYİ Parti seçime girebilecek mi? İşte cevabı...
İYİ Parti seçime girebilecek mi?
Erdoğan: Seçimlerin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılmasına karar verdik
Erdoğan, Erken seçi tarihini açıkladı

“İstanbul trafiğine en iyi çözüm; entegre, metro ağırlıklı toplu ulaşım"

İSTANBUL, ()-İSTANBUL trafiği hakkında değerlendirmelerde bulunan İstanbul Aydın Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan, trafiğe yapılan bazı müdahalelerin geçici rahatlama...

“İstanbul trafiğine en iyi çözüm; entegre, metro ağırlıklı toplu ulaşım"

İSTANBUL, ()-İSTANBUL trafiği hakkında değerlendirmelerde bulunan İstanbul Aydın Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan, trafiğe yapılan bazı müdahalelerin geçici rahatlama yarattığını, ancak genel tablonun iç açıcı olmadığını söyledi.

İstanbul trafiği artık kangrenleşerek içinden çıkılmaz bir hal almaya başlarken, konuyla ilgili bir değerlendirme de akademi camiasından geldi. İstanbul trafiğinin genel bir değerlendirmesini yapan İstanbul Aydın Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan, yapılan bazı müdahalelerin iyileştirici olduğunu, ancak genel tablonun trafik yoğunluğunun artması yönünde olduğunu söyleyerek, “Sorunun çözümüne en büyük katkı toplu ulaşımın metro hatlarıyla iyileştirilmesi olacaktır” dedi.

“KENTLEŞMEYLE ULAŞIM EŞGÜDÜMLÜ YÜRÜTÜLMELİ”

İstanbul trafiğinde yaşanan sorunların uzun yılların birikimi olduğunu ifade eden Prof. Dr. Altan, “Bu sorunların çözümü için birçok büyük karar alındı, projeler gerçekleştirildi. Bu hamleler yapılmasaydı muhtemelen bugünkünden daha karmaşık bir durumla karşı karşıya kalacaktık” dedi. Ulaşımla kentleşmenin eşgüdümlü yürütülmesi gerekliliğinin önemine dikkat çeken Prof. Dr. Altan, kısa, orta ve uzun vadeli planlamalar yapılmasının zorunlu olduğunu ifade etti.

“TOPLU ULAŞIM İYİLEŞMELİ, OTOMOBİL İHMAL EDİLMEMELİ”

Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan ‘Uzun vadede trafik tıkanıklığı katlanılabilir düzeylere çekilmiş bir İstanbul hedeflenmeli. Bunun çözümü ise çok aşamalı. Uzun, orta ve kısa vadeli öneriler sunulabilir. Tüketim kültüründe değişimlerin oluşturulması en uzun vadelilerden birisi mesela. Projeler otomobil odaklı geliştirilmemeli ama otomobilin merkezi konumunu da inkâr etmemeli. Toplu taşıma mutlaka iyileştirilmeli. Birbirine entegre ve güvenli, konforlu bir toplu taşıma olmazsa olmaz. Karayolu kapasitesi mutlaka arttırılmaya devam etmeli. Ancak metro yatırımları da planlı ve bütüncül bir şekilde sürdürülmeli’ dedi.

(FOTOĞRAF)

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314