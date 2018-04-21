“İstanbul trafiğine en iyi çözüm; entegre, metro ağırlıklı toplu ulaşım"

İSTANBUL, ()-İSTANBUL trafiği hakkında değerlendirmelerde bulunan İstanbul Aydın Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan, trafiğe yapılan bazı müdahalelerin geçici rahatlama yarattığını, ancak genel tablonun iç açıcı olmadığını söyledi.

İstanbul trafiği artık kangrenleşerek içinden çıkılmaz bir hal almaya başlarken, konuyla ilgili bir değerlendirme de akademi camiasından geldi. İstanbul trafiğinin genel bir değerlendirmesini yapan İstanbul Aydın Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan, yapılan bazı müdahalelerin iyileştirici olduğunu, ancak genel tablonun trafik yoğunluğunun artması yönünde olduğunu söyleyerek, “Sorunun çözümüne en büyük katkı toplu ulaşımın metro hatlarıyla iyileştirilmesi olacaktır” dedi.

“KENTLEŞMEYLE ULAŞIM EŞGÜDÜMLÜ YÜRÜTÜLMELİ”

İstanbul trafiğinde yaşanan sorunların uzun yılların birikimi olduğunu ifade eden Prof. Dr. Altan, “Bu sorunların çözümü için birçok büyük karar alındı, projeler gerçekleştirildi. Bu hamleler yapılmasaydı muhtemelen bugünkünden daha karmaşık bir durumla karşı karşıya kalacaktık” dedi. Ulaşımla kentleşmenin eşgüdümlü yürütülmesi gerekliliğinin önemine dikkat çeken Prof. Dr. Altan, kısa, orta ve uzun vadeli planlamalar yapılmasının zorunlu olduğunu ifade etti.

“TOPLU ULAŞIM İYİLEŞMELİ, OTOMOBİL İHMAL EDİLMEMELİ”

Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan ‘Uzun vadede trafik tıkanıklığı katlanılabilir düzeylere çekilmiş bir İstanbul hedeflenmeli. Bunun çözümü ise çok aşamalı. Uzun, orta ve kısa vadeli öneriler sunulabilir. Tüketim kültüründe değişimlerin oluşturulması en uzun vadelilerden birisi mesela. Projeler otomobil odaklı geliştirilmemeli ama otomobilin merkezi konumunu da inkâr etmemeli. Toplu taşıma mutlaka iyileştirilmeli. Birbirine entegre ve güvenli, konforlu bir toplu taşıma olmazsa olmaz. Karayolu kapasitesi mutlaka arttırılmaya devam etmeli. Ancak metro yatırımları da planlı ve bütüncül bir şekilde sürdürülmeli’ dedi.

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