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İstanbul trafiğinde son durum
OKULLARIN ilk ara tatile girmesiyle İstanbul'da trafik yoğunluğu bekleniyordu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre kentte trafik yoğunluğu saat 18.00 sıralarında yüzde 67 seviyelerinde. (FOTOĞRAF)
GENEL 15.11.2019, 18:26
OKULLARIN ilk ara tatile girmesiyle İstanbul'da trafik yoğunluğu bekleniyordu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre kentte trafik yoğunluğu saat 18.00 sıralarında yüzde 67 seviyelerinde.
(FOTOĞRAF)
(FOTOĞRAF)
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|11
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|11
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|O
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|12
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|12
|26
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|12
|25
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|12
|25
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|13
|24
|4. Sevilla
|13
|24
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|20
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