İstanbul Tabip Odası'ndan TTB'ye destek açıklaması

Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,()-İSTANBUL Tabip Odası, "Zeytin Dalı" harekâtıyla ilgili yaptıkları açıklama nedeniyle haklarında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılan ve gözaltına alınan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyelerine destek için basın açıklaması yaptı.

Basın açıklaması, İstanbul Tabip Odası Cağaloğlu binasında yapıldı. Açıklamaya, aralarında DİSK, KESK, TMMO gibi sendika ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle, çeşitli siyasi parti temsilcileri katıldı.

"İNSAN YAŞAMINI, SAĞLIĞI, BARIŞI, DEMOKRASİYİ SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

İstanbul Tabip Odası üyesi İncilay Erdoğan tarafından okunan basın açıklamasında, "Sabah saatlerinden itibaren Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Eskişehir, Diyarbakır ve Van'daki TTB Merkez Konseyi üyelerimizin evleri, iş yerleri basılıyor, arama yapılıyor, gözaltına alınıyorlar. TTB'nin hekimliğin binlerce yıllık değerlerini savunmaktan başka hiçbir ifade içermeyen basın açıklamasını hedef haline getirenlere, içinde hiç bir unsur olmayan açıklama için soruşturma açanlara, her birinin adresi belli olan arkadaşlarımızı ifadeye davet etmek yerine evlerini bastırarak gözaltına aldıranlara, yıllardır siyasi iktidarın bütün olanaklarını kullandığı halde TTB seçimlerini kazanamayıp, muhbirliğe soyunanlara cevabımızdır;

Biz hekimiz, sağlıkçıyız. Tıbbın kurucuları İstanköylü Hipokrat'tan, Bergamalı Galenos'tan bu yana bu topraklarda vardık, varız, var olacağız. Topluma adanmış bir mesleğin onurlu üyeleri olarak insan yaşamını, sağlığı, barışı, demokrasiyi her zaman olduğu gibi bugün de yarın da savunmaya devam edeceğiz." denildi.

HEKİMLİK ANDI'NI OKUDULAR

Açıklamanın ardından Tabip odasının kapısına inen hekimler burada Hekimlik Andı'nı okudu. Polisin geniş güvenlik önlemi altında okunan Hekimlik Andı'nın ardından, toplananlar buradan ayrıldı.

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