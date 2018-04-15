İstanbul Tabip Odası'nda seçim heyecanı (1)

Özgür Deniz KAYA / İstanbul,()

İSTANBUL Tabip Odası'da (İTO) seçim heyecanı yaşanıyor. İstanbul Tabip Odası'nın iki yılda bir gerçekleştirdiği yeni yönetim kurulu seçimleri için hekimler, Cağaloğlu'ndaki İstanbul Erkek Lisesi'nde sandık başına gitti. Seçmen listesinde 33 bin 61 hekim bulunan ve Türk Tabipleri Birliği içinde en yüksek seçmen sayısına sahip İstanbul Tabip Odası seçimlerinde mevcut yönetimde olan "Demokratik Katılım Grubu" ile "Cumhuriyetçi Hekimler", "Türk Hekimleri Birliği", "Hekimlikte Birlik ve Haklar Platformu" olmak üzere 4 farklı grup yarışıyor. 66 sandığın kurulduğu seçim bölgesinde, adayların isimlerinin ve listelerinin yer aldığı broşürler okul bahçesinde ve çevresinde oy kullanacak hekimlere dağıtıldı.

AVCILAR BELEDİYE BAŞKANI: BUGÜN OYUMU VERMEYE GELDİM

Saat 09.00'da başlayan oy kullanma işlemi, akşam saat 17.00'de sona erecek. Sabah saatlerinde oy kullanmaya gelenler arasında Avcılar Belediye Başkanı Doktor Handan Toprak Benli de yer aldı. Benli, "Meslek odaları en önemli demokatik kitle örgütleridir. Ben de mesleğe başladığım günden beri Tabip Odası'nın her zaman üyesi oldum ve İstanbul Tabip Odası'nda da 1992 yılında Avcılar'da başlamıştım meslek hayatıma. O günden bugüne odanın hem üyesi hem çalışanı oldum. En son göreve geldiğimde de merkez delegasyon üyesiydim. Her türlü konularda söz söylemekte ve demorkasiye olan çok önemli kuruluşlardır. Bugün oyumu vermeye geldim. Gelmediğim hiç gelmediğim ve katılmadığım seçim olmadı. Demokratik katılıma önem verilmesi gerektiğini düşünüyorum" dedi.

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