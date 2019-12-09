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"'İstanbul Senin' dediler, kapımızın önü dahi bizim değil"

İSTANBUL Küçükçekmece Atakent Mahallesi’nde, etrafında toplu konutlar ve 4 okulun bulunduğu bölgeye 'Hayvan Rehabilitasyon Merkezi' yapılacağını öğrenen çevre sakinleri, arazinin yeşil alan kalmasını isteyerek projeye tepki gösterdi....

GENEL 09.12.2019, 14:04
İSTANBUL Küçükçekmece Atakent Mahallesi’nde, etrafında toplu konutlar ve 4 okulun bulunduğu bölgeye 'Hayvan Rehabilitasyon Merkezi' yapılacağını öğrenen çevre sakinleri, arazinin yeşil alan kalmasını isteyerek projeye tepki gösterdi. Hayvan rehabilitasyon merkezi yapılacağı belirtilen alanın karşısındaki sitede yaşayan Canan Doğancıoğlu, "Yıllardır paylaşımcı demokrasiyi savundular, yıllardır halkın demokrasinin ve yönetimin içinde olması gerektiğini savundular. 'İstanbul Senin'i geçtik, ilini geçtim, ilçeyi, mahalleyi, sokağı geçtim. Şu an yapılmakta olan bu proje, kapımızın önünün dahi bizim olmadığını göstermektedir" dedi.

Hayvan rehabilitasyon merkezi yapılacağı belirtilen alanın karşısındaki sitede yaşayan Canan Doğancıoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun seçimlerden sonra İstanbul’daki reklam alanlarının pek çoğunda görülen 'İstanbul Senin' sloganına atıfta bulundu. Doğancıoğlu, "Yıllardır paylaşımcı demokrasiyi savundular, yıllardır halkın demokrasinin ve yönetimin içinde olması gerektiğini savundular. ‘İstanbul Senin'i geçtik, ilini geçtim, ilçeyi, mahalleyi, sokağı geçtim. Şu an yapılmakta olan bu proje, kapımızın önünün dahi bizim olmadığını göstermektedir" dedi.

CHP’nin 'Derman Belediyeciliği' seçim sloganını da hatırlatan Doğancıoğlu, "Sayın İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu’na sesleniyorum; geçen hafta Sayın Kılıçdaroğlu’nun meclis grup toplantısında yapmış olduğu, hukukun üstünlüğü, 'Hangi vatandaşımızın ne derdi varsa derman olacağız. Hiçbir siyasi görüşüne bakmadan' söylemlerini kendisine hatırlatmak istiyorum ve paylaşımcı demokrasi uygulamasını bizler görmek istiyoruz. Biz belediyemize bu projeye sadece ve sadece yerine karşı olduğumuza dair 350-400 imzaya yakın imzalar teslim ettik. Hiçbir şekilde dikkate alınmadı ve savcılığa suç duyurusunda bulunduk, mahkememizi açtık. Resmi olarak hiçbir şekilde başkan kararı veya herhangi bir belediye meclis kararı bize sunulmadı. Sayın savcıları göreve çağırıyorum. Bu arazinin kime ait olduğunu belgelerle lütfen belediyemiz ispatlasın. Biz bu konuda da savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Bütün herkesi; Sayın İmamoğlu’nu, Sayın Kılıçdaroğlu’nu ve savcılarımızı göreve çağırıyorum ve sesimizi duymalarını istiyorum" açıklamasında bulundu.

'PROJE MEVZUATA AYKIRI'

Projenin her aşamasının mevzuatlara aykırı yürütüldüğünü vurgulayan Şehir Planlamacısı ve çevre sakini Ekrem Şener, "Bakın bu bölge birçok lüks konut alanının, eğitim alanlarının, yeme içme alanlarının, sağlık hizmet alanlarının olduğu Küçükçekmece'nin en prestijli alanlarından biridir. Bu tür hayvan barınak veya geçici bakımevleri olabildiğince yerleşim alanlarından, eğitim alanlarından ve yeme içme alanlarından uzakta yapılmalıdır. Bu konuda belediyemize yazılı ve sözlü olarak yaptığımız itirazlardan ne yazık ki bir sonuç alınmamıştır. Katılımcı demokratik yerel yönetim anlayışıyla hareket edeceğini belirten belediyemiz, bu konuda ne yazık ki bu anlayışı sergilemekten çok uzak, bu mahallede yaşayan kent sakinlerinin düşünce ve kaygılarını dikkate almamaktadır. Bakın bu gördüğünüz inşaat alanında, projenin ne olduğu yani projenin adı, projenin sahibi ve yüklenicisinin kim olduğuna dair hiçbir bilgi içeren tabela yok. Bunun yanında bu alanda Pazar günü de dahil olmak üzere hummalı bir çalışma yapılmaktadır. Bakın bu proje her aşamasında mevzuatlara aykırı bir şekilde gelişiyor. Projenin bütçelendirilmesi, projenin duyurulması, onaylanması, itiraz aşamaları ve sonrasında ruhsat alınması gibi aşamalarla ilgili hiçbir bilgi ve paylaşım yok. Tamamen 'Ben yaptım, oldu' zihniyetiyle hareket ediliyor ne yazık ki. Bu sitelerde oturan sakinler olarak, bu durumdan dolayı hepimiz endişe duymaktayız" yorumunu yaptı.

'ÇALIŞANLAR DAHİ BURADA NE YAPILDIĞININ CEVABINI VEREMİYOR'

CHP’li Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'nin bu konuyu görüşmek için çevre sakinlerini ağırladığı davete katıldığını ifade eden İlknur Tekalmaz ise "Sayın başkanımız bizi bir davette bir araya getirdi ve buranın ruhsatının çıktığını söyledi. Ancak ruhsat olmuş olsa şurada kocaman bir tabela olur, ruhsat numarası yazar, buraya ne yapıldığı yazılır. Ama burada çalışanlara dahi sorduğumuzda 'Evet burada bu barınak yapılıyor' cevabını alamıyoruz. O yüzden biz bu konuda gerekli açıklamanın yapılmasını istiyoruz" dedi. 

İBB: ARAZİDE DÜZELTME VE TESVİYE ÇALIŞMALARI YAPILIYOR

Bu arada Küçükçekmece Belediyesi'nden alanda hayvan barınağı değil hayvan hastanesi yapılacağı öğrenildi. Tartışmalara konu araziyle ilgili  İBB'den 'ya yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu bölgede bahsi geçen faaliyete ilişkin yapılan incelemede;  İBB İmar Daire Başkanlığı’nca yapılan ya da Başkanlığımıza iletilen herhangi bir plan değişikliğinin olmadığı, ayrıca bölgede plan yapma yetkisinin, 'Gecekondu Önleme Bölgesi' olduğundan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ait olduğu, İmar Daire Başkanlığı’na, bölgeye ilişkin herhangi bir şikayetin iletilmediği,  İBB İmar Müdürlüğü’nce yapılan rutin bölge tespitlerinde herhangi bir inşai faaliyete rastlanmadığı, söz konusu bölgede yapılan görüşmelerde; sadece mevcut arazide düzeltme ve tesviye işlemlerinin yapıldığının belirtildiği tespit edilmiştir."
 

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