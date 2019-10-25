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İstanbul sahte para operasyonu; 6 gözaltı

 Yılmaz OKUR/İSTANBUL, () İSTANBUL'da düzenlenen sahte para operasyonunda 1 milyon 330 bin dolar ele geçirildi, olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Sahtecilik Suçları Büro Amirliği’ne bağlı ...

GENEL 25.10.2019, 11:51
İstanbul sahte para operasyonu; 6 gözaltı

 Yılmaz OKUR/İSTANBUL, () İSTANBUL'da düzenlenen sahte para operasyonunda 1 milyon 330 bin dolar ele geçirildi, olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Sahtecilik Suçları Büro Amirliği’ne bağlı  ekipler Bakırköy, Başakşehir ve Esenler ilçelerinde belirlenen adreslere operasyonlar yaptı. Yapılan operasyonlarda 13 bin 300 adet 100’lük banknot şeklinde 1 milyon 330 bin dolar,  523 adet sahte çek, 147 adet sahte pasaport, 70 farklı ülke ve sınır kapılarına  ait mühür, 62 adet sahte kimlik ve sahte belge yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Operasyonlarda 3’ü yabancı uyruklu 6 kişi gözaltına alındı.  Mali Suçlarla Mücadele Şubesi’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk  ediilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(FOTOĞRAF)

 

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