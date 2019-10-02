İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi rektörlük binasında yangın -2
Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul -Üsküdar'da bulunan Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin rektörlük binasının çatısında restorasyon çalışmaları sırasında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın...
Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul -Üsküdar'da bulunan Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin rektörlük binasının çatısında restorasyon çalışmaları sırasında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın saat 16. 00 sıralarında Üsküdar Tıbbiye Caddesi üzerinde bulunan Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin çatısında çıktı. Binanın restorasyon çalışmaları sırasında çıkan yangını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangına ilk müdahaleyi restorasyon çalışması yapan işçiler yaptı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını yarım saatlik çalışmanın ardından kontrol altına aldı. Yangın sırasında rektörlük binasında kimsenin bulunmadığı öğrenildi.
"KORKTUK DIŞARI ÇIKTIK"
Yangında yan binada ders gören bir öğrenci, "Biz yan taraftaydık. Oradan da biraz koku geldi. Korktuk dışarı çıktık. Bu kadar da yakın beklemiyorduk. Burasını görünce şaşırdık." dedi.
Yangını gören bir kişi ise "Hastaneden çıkışta bir koşuşturma olduğunu gördüm. Dumanları görünce hemen zaten 110 ekibini aradım. Direk ekipler geldi, müdahaleye başlandı. Çalışan arkadaşlar da ilk müdahaleyi yangın tüpü ve kumla yapmışlar." diye konuştu.
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