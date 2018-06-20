İstanbul Sabiha Gökçen, bağlantı noktası artışında Avrupa'nın zirvesinde

Anıl UÇAN/İSTANBUL,()-İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, ACI bağlantısallık raporuna göre 5 yılda elde ettiği yüzde 64 oranında büyümeyle Avrupa'da zirvede yer aldı.



Türkiye'nin en fazla yolcu trafiğine sahip ikinci havalimanı olan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, Türk sivil havacılığını yurtdışında başarıyla temsil etmeye devam ediyor. Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) tarafından açıklanan Avrupa Bağlantısallık Raporuna göre Sabiha Gökçen Havalimanı çıkışlı direk yurtdışı bağlantılı uçuş sayısında son 5 yılda yüzde 64.1 oranında büyüme elde eden İstanbul Sabiha Gökçen zirvede yer aldı. 25 milyon ve üstü kapasiteli havalimanları arasında yapılan değerlendirmede ayrıca İstanbul Sabiha Gökçen, 2008-2018 yılları arasında da yüzde 929.2 büyüme oranı ile yine Avrupa birincisi oldu. Raporda İstanbul Sabiha Gökçen'in son 10 yılda elde ettiği başarılara ve gelişmeye dikkat çekilerek, "Bir noktadan başka bir noktaya ulaşmada kullanışlı bir havalimanı haline geldi" ifadesi yer aldı.

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