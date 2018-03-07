Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Şişli Belediyesi'de iki başkan yardımcısı görevden uzaklaştırıldı
Şişli Belediyesi'de iki başkan yardımcısı...
Avukatının tacizine uğradığını iddia etti
Avukatının tacizine uğradığını iddia etti
Merkez Bankası kısa vadeli faizleri değiştirmedi
Merkez Bankası kısa vadeli faizleri...
8 Mart'ta CHP'li 14 belediyede kadınlar izinli sayılacak
CHP'li belediyelerde kadınlara 8 Mart...

İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanı Göksel Ovacık oldu

Çağatay KENARLI-Özgür Deniz KAYA/İSTANBUL()-İSTANBUL Otobüs Özel Halk Otobüsü Sahipleri ve İşletmecileri Esnaf Odası'nın yeni başkanı Göksel Ovacık oldu. İstanbul Otobüs Özel Halk Otobüsü Sahipleri ve İşletmecileri Esnaf Odası'nın...

İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanı Göksel Ovacık oldu

Çağatay KENARLI-Özgür Deniz KAYA/İSTANBUL()-İSTANBUL Otobüs Özel Halk Otobüsü Sahipleri ve İşletmecileri Esnaf Odası'nın yeni başkanı Göksel Ovacık oldu.
İstanbul Otobüs Özel Halk Otobüsü Sahipleri ve İşletmecileri Esnaf Odası'nın 18. Olağan Genel Kurul toplantısı, bugün Topkapı'da yapıldı. Başkanlık için aday olan Cumali Acar 72, İsmail Yüksel 214 oy alırken, Göksel Ovacık 314 oy ile seçimi kazandı.
Ovacık, “Üyelerimiz değişimden yana oy kullandı, büyük bir sorumluluk içinde, güvene layık olmaya çalışacağız, herkese desteklerinden ve katkılarından dolayı teşekkür ediyorum ve emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum." dedi.

(FOTOĞRAF)
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314