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İstanbul Müftüsünden tente açıklaması

İstanbul Müftüsü Rahmi Yaran, kar nedeniyle tenteleri çöken Ataköy 5'inci Kısım Camii'ne gelerek, cami imamı Adem Karabey'den bilgi aldı.

İstanbul Müftüsünden tente açıklaması

 İstanbul Müftüsü Rahmi Yaran, kar nedeniyle tenteleri çöken Ataköy 5'inci Kısım Camii'ne gelerek, cami imamı Adem Karabey'den bilgi aldı. Daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Yaran, "Olay araştırılacak incelenecek. Şu an kimin kusurlu olduğunu arama zamanı değil" dedi.


"Kurumsal anlamda birbirimizi suçlamanın anlamı yok" diyen Yaran, "Cami görevlilerimizin daha önce yaptığı görüşmeler var. Bunlar araştırılır kimin ne kusuru varsa gerekeni yapılır" diye konuştu.

Cami imamının uyarı anonsu yaptığını kaydeden Rahmi Yaran, "Cami imamımız defalarca anons yapmış, gerekli yerlerle telefon görüşmesi var. Bu alana girmeyin diye şerit çektirmiş" şeklinde konuştu.Yaran, "Tehlike daha önce görülmüş ve ilgililere bildirilmiş. İlgililer vaktinde gelmemişler" ifadesini kullandı.
 

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