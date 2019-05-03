İstanbul Modern ve THY, "Sanatta" buluştu

Enver ALAS - İstanbul / - TÜRK Hava Yolları(THY), İstanbul Modern ile yaptığı iş birliği kapsamında İstanbul Modern Sanat Müzesi Koleksiyonu'ndan özel bir seçkiyi İstanbul Havalimanı'nda yer alan özel salonundaki yolcularıyla buluşturdu. Seçkide, Abidin Dino, Aliye Berger gibi usta ressamların yer aldığı 16 sanatçının 38 yapıtı yer alıyor.

Türkiye'nin ilk modern ve çağdaş sanat müzesi İstanbul Modern'in koleksiyonundan bazı eserler, THY'nin İstanbul Havalimanı'ndaki CİP olarak adlandırılan özel yolcu salonunda sergilemeye başladı. 130 metrekarelik bir alana kurulu 'İstanbul Modern Sanat Müzesi Koleksiyonu'ndan Bir Seçki' isimli sergide 16 sanatçının 38 yapıtı yer alıyor.

16 SANATÇININ 38 YAPITI SERGİLENİYOR

Sergide, 20. yüzyıl başı manzara resmi geleneğinden 1950'li yıllarda doğu-batı sanatları arasında sentez arayışı içerisinde olan ressamların soyut resimlerine kadar farklı örnekler yer alıyor. Figür resminin gündelik hayat içerisindeki yerini görselleştiren yapıtların da sergileneceği seçkide, Anadolu'nun kültürel değerlerini yeni bir bakış açısıyla yorumlayan kompozisyonlar da yolcularla buluştu.

Seçkide; Şeref Akdik, Hakkı Anlı, Fethi Arda, Ferruh Başağa, Hasan Vecih Bereketoğlu, Aliye Berger, Nurullah Berk, Adnan Çoker, Nejad Melih Devrim, Abidin Dino, Neş'e Erdok, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Hoca Ali Rıza, Hikmet Onat, Selim Turan, Fahrelnissa Zeid'in yapıtları yer alıyor. Öte yandan THY ve İstanbul Modern iş birliği ile geliştirilen proje kapsamında koleksiyon seçkileri, yılda üç kez yenilenecek.



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