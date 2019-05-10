İstanbul merkezli Bylock operasyonu: 18 gözaltı

Özden ATİK/İSTANBUL,()-FETULLAHÇI Silahlı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerince kullanılan Bylock kriptografik haberleşme sisteminin gerçek kullanıcısı oldukları tespit edilen 29 şüpheli hakkında operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 6 ilde yapılan operasyonda 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ mensuplarınca kullanılan Bylock haberleşme sisteminin gerçek kullanıcısı oldukları tespit edilen 29 şüphelinin yakalanmasına yönelik bu sabah operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 6 ilde yapılan operasyonda İstanbul'da 14, şehir dışında 4 olmak üzere toplamda 18 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yürütülüyor.

