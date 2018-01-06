İstanbul merkezli 9 ilde FETÖ/PDY operasyonu

İSTANBUL,() İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İstanbul merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu düzenleniyor.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçaklık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce 40 adreste yapılan operasyonda BYLOCK kullanıcısı olduğu öne sürülen 36 kişi hakkında gözaltı kararı bulunuyor
İSTANBUL,() İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İstanbul merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu düzenleniyor.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçaklık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce 40 adreste yapılan operasyonda BYLOCK kullanıcısı olduğu öne sürülen 36 kişi hakkında gözaltı kararı bulunuyor