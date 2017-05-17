İstanbul merkezli 16 ilde polislere yönelik FETÖ operasyonu: 93 gözaltı

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, () İSTANBUL merkezli 16 ilde açıkta olan ve ihraç edilen polislere yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 93 kişi gözaltına alındı.



İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik İstanbul merkezli 16 ilde operasyon düzenledi. Meslekten ihraç edilen ya da açıkta olan 137 polisin adının bulunduğu soruşturma kapsamında sabah saatlerinde eş zamanlı baskınlar yapıldı. Toplam 93 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar Vatan Caddesi'nde bulunan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Gözaltına alınan polislerin örgütün şifreli mesajlaşma programı 'Bylock' kullandıklarının tespit edildiği belirtildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.



