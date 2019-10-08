İSTANBUL- İSTANBUL'DA YAĞMUR TRAFİĞİ SÜRÜYOR - (HALİÇ KÖPRÜSÜ)

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ - Kubilay ÖZEV / İSTANBUL,()



İstanbul'da yağmurla birlikte trafik yoğunluğu sürüyor.



İstanbul'da sabah saatlerinden beri yağmur etkili oluyor. Yağmurla birlikte meydana gelen kazalar trafik yoğunluğunu artırdı.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin yoğunluk haritasında trafik hiç azalmadı. Saat 08.30 sıralarında yoğunluk yüzde 72'ye ulaşmıştı. Özellikle köprü yollarındaki yoğunluk devam ediyor. İBB'nin yoğunluk haritasına göre saat 18.00 sıralarında yoğunluk yüzde 65 seviyelerinde.